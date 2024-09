So kam das erste Live-Konzert im neu verpachteten Schlupfwinkel an

1 Die Coverband„Jam `N`Friends“ bei ihrem Auftritt im Rangendinger Schlupfwinkel Foto: Willy Beyer

Beim ersten Konzert im neu verpachteten Rangendinger Café Bistro ging es zur Sache.









Bands, die live in der Kult-Kneipe in der Haigerlocher Straße spielen, sind eine alte Tradition des Schlupfwinkels. Hoch her ging es entsprechend am Wochenende im als „Schlupf“ bekannten, neu verpachteten Café Bistro , als die Coverband „Jam `N`Friends“ den Gästen ein Konzert mit Acoustic-Rock und weiterer handgemachter Live Music bot.