Jakobusgemeinde Niedereschach: Kirchenchor bringt Freude in die Herzen

Kirchenchor bringt Freude in die Herzen

1 Der Kirchenchor der evangelischen Jakobusgemeinde brachte bei seinem Serenadenkonzert viel Freude in die Herzen. Foto: Albert Bantle

Mit einem abwechslungsreichen Programm begeisterte der Chor im evangelischen Gemeindezentrum. Auch für Pfarrer Peter Krech ist Musik ein wichtiger Teil für das Leben.









Der reiche Applaus war für die Akteure des Kirchenchores der evangelischen Jakobusgemeinde am vorherigen Freitagabend der verdiente Lohn für ein wunderschönes Serenadenkonzert im evangelischen Gemeindezentrum in Niedereschach. Unter der bewährten Leitung von Dirigent Hartmut Lübben sowie Erich Maier an der Orgel und auf dem Klavier stand der Abend unter dem Thema „Die beste Zeit“, ganz im Zeichen der Musik und erfreute die Besucher.