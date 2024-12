Jahrzehntelanges Engagement: Diese Mitarbeiter verabschiedete die Stadt Schramberg

Die Stadtverwaltung Schramberg verabschiedete vier Mitarbeiter in den Ruhestand, die zusammen mehr als 100 Jahre bei der Stadt tätig waren.

Monika Roth begann bereits 1977 bei der Stadt Schramberg ihre Ausbildung zur Verwaltungsangestellten. Im Laufe der Jahrzehnte bei der Stadt war sie unter anderem Schulsekretärin im Gymnasium und Leiterin der Beschaffungsstelle des damaligen Hauptamtes. In den Jahren vor ihrem Ruhestand war Monika Roth in der Zentralen Vergabestelle des Fachbereichs Recht und Sicherheit im Einsatz.

Robert Schrempp kam im Frühjahr 1987 zur Stadtgärtnerei. Als gelernter Gärtner arbeitete er vor allem im Park der Zeiten. Außerdem war er für die Baumpflege und Baumkontrolle im Stadtgebiet zuständig.

Lesen Sie auch

Im März 2001 kam Elsa Kimmich als Altenpflegerin ins Spittel Seniorenzentrum. Sie brachte bereits 25 Jahre Erfahrung als gelernte Krankenschwester mit. Sie arbeitete in verschiedenen Krankenhäusern unter anderem in der chirurgischen Abteilung und der Notaufnahme. Die nächsten 23 Jahre konnte sie ihr Know-How in einem anspruchsvollen und sich stets verändernden Beruf als Altenpflegerin im Spittel Seniorenzentrum einbringen.

Unsere Empfehlung für Sie Verwaltungsausschuss Diese neue Stellen entstehen bei der Stadt Schramberg Neu geplante Personalstellen der Stadt Schramberg für das kommende Jahr waren im Zuge der Haushaltsplanung Thema im Verwaltungsausschuss. Aufgrund der wirtschaftlich angespannten Lage kam es auch zur Ablehnung beantragter Stellen.

Irene Moosmann gehörte seit der ersten Stunde im Jahr 2010 zum Team des Auto- und Uhrenmuseums Erfinderzeiten. Als Aufsichts- und Servicekraft kümmerte sie sich um die Gäste aus Nah und Fern und sorgte für einen reibungslosen Museumsbetrieb.

Feierliche Runde

In einer feierlichen Runde mit Häppchen, Getränken und Dankesworten würdigten Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr, die Personalratsvorsitzenden Marco Vizzi (Stadt) und Manuela Magdeburg (Spittel Seniorenzentrum) sowie die Führungskräfte der Stadt Schramberg das Engagement der vier Mitarbeiter, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit den besten Wünschen für ihren neuen Lebensabschnitt verabschiedeten sie Monika Roth, Robert Schrempp, Elsa Kimmich und Irene Moosmann.