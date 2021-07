Tuttlingen vorne mit dabei In diesen deutschen Städten leben die meisten FKK-Anhänger

Streifenfreie Bräune, Natürlichkeit und Freiheitsgefühl: Es gibt viele Gründe, warum das Nacktsein am Strand und im Wasser eine lange Tradition genießt. Das Kurzreisenportal kurz-mal-weg.de ermittelte in einer Analyse unter Googlenutzern, in welchen deutschen Städten die meisten FKK-Anhänger leben. Auch Tuttlingen ist vertreten.