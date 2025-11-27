Jahrmarkt in Schopfheim: Altstadt wird zum lebendigen Marktplatz

Anfang Dezember lockt der traditioneller „Chalte Märt“ in die Schopfheimer Innenstadt. Die Partnerstadt Poligny ist mit einem Käse- und Weinstand zu Gast.

Die Stadt Schopfheim lädt zum traditionellen „Chalte Märt“ in die Altstadt ein. Der beliebte Jahrmarkt findet am Dienstag, 2. Dezember, von 9 bis 21 Uhr und am Mittwoch, 3. Dezember, von 9 bis 18 Uhr statt. Es gibt ein vielfältiges und buntes Warenangebot für Groß und Klein. Rund 100 Stände präsentieren Lederwaren, Stahlwaren, Kurzwaren und viele weitere Produkt. Für Köstlichkeiten und Snacks sorgen zahlreiche Imbiss- und Süßwarenstände. Auch für Kinder ist gesorgt: Verschiedene Attraktionen laden zum Mitmachen und Staunen ein.

„Chäs und Wii us Poligny“ Das Jumelage-Komitee der Partnerstadt Poligny ist traditionell auf dem „Kalten Markt“ vertreten und lädt alle Besucher herzlich zum Genießen und Verweilen ein. Am Stand vor dem Rathaus erwartet die Gäste eine vielfältige Auswahl kulinarischer Spezialitäten aus dem französischen Jura. Neben dem beliebten Comté werden weitere schmackhafte Käsesorten angeboten. Ergänzt wird das Sortiment durch ausgewählte Rot- und Weißweine sowie feinen Crémant aus der Region.

Pfandbecher

Der Angelsportverein Schopfheim ist seit vielen Jahren fester Teil des Marktes und hat bisher Getränke in Einwegbechern ausgeschenkt. Irgendwie war aber immer ein komisches Gefühl dabei. Deshalb wird der Verein erstmals ein Pfandsystem für die Getränke wie Glühwein und alkoholfreien Punsch einführen., nachdem sich t sich eine praktikable Lösung ergeben hat: Ein Anbieter liefert die Becher, holt sie gebraucht wieder ab und reinigt sie in seiner Zweigstelle. Der Verein hofft, dass das System künftig bei weiteren Anbietern auf Interesse stößt. „Gerade bei der jährlichen Wiesenputzede zeigt sich das Thema jedes Mal deutlich – da wird hauptsächlich Plastikmüll aus der Wiese gefischt“, heißt es.

Wochenmarkt entfällt

Der Wochenmarkt am Mittwoch, 3. Dezember, fällt aufgrund des Jahrmarkts aus.

Verkehrsregelungen

Für Aufbau, Durchführung und Abbau des Marktes sind folgende Straßensperrungen und Halteverbote erforderlich: Wallstraße, Torstraße, Konrad-von-Rötteln-Straße und Entegaststraße Vollsperrung von Montag, 16 Uhr, bis Donnerstag. Die öffentlichen Parkplätze in diesem Bereich sind während der Sperrzeit mit Halteverboten belegt. Auf dem Parkplatz Wiesenweg gilt bereits ab Samstag, 29. November, ab 0 Uhr,ein Halteverbot. Die Entegaststraße wird bis zur Einmündung in die Mattenleestraße als Zufahrtsbereich für Rettungsfahrzeuge beidseitig mit Halteverboten versehen.

Müllabfuhr

Die Restmüllabholung erfolgt am Dienstag in den frühen Morgenstunden an ausgewiesenen Sammelpunkten. Um eine Fremdbefüllung der Tonnen während des Marktbetriebs zu vermeiden, empfiehlt die Stadtverwaltung, die Müllbehälter kurz nach der Leerung, spätestens bis 9 Uhr, wieder einzuholen.

Sicherheit und Ordnung

An den Markttagen bleiben die Bereiche der Fachgruppe Sicherheit und Ordnung geschlossen. Für Anliegen rund um den „Chalten Märt“ wird eine Markteinsatzzentrale im Narrenkeller eingerichtet – besetzt mit Helfern des Deutschen Roten Kreuzes und einem Mitarbeiter der Stadt Schopfheim.