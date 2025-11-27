Jahrmarkt in Schopfheim: Altstadt wird zum lebendigen Marktplatz

Anfang Dezember lockt der traditioneller „Chalte Märt“ in die Schopfheimer Innenstadt. Die Partnerstadt Poligny ist mit einem Käse- und Weinstand zu Gast.
Die Stadt Schopfheim lädt zum traditionellen „Chalte Märt“ in die Altstadt ein. Der beliebte Jahrmarkt findet am Dienstag, 2. Dezember, von 9 bis 21 Uhr und am Mittwoch, 3. Dezember, von 9 bis 18 Uhr statt. Es gibt ein vielfältiges und buntes Warenangebot für Groß und Klein. Rund 100 Stände präsentieren Lederwaren, Stahlwaren, Kurzwaren und viele weitere Produkt. Für Köstlichkeiten und Snacks sorgen zahlreiche Imbiss- und Süßwarenstände. Auch für Kinder ist gesorgt: Verschiedene Attraktionen laden zum Mitmachen und Staunen ein.