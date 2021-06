14 Am Tag nach der großen Katastrophe säumen noch immer Hagelkörner die Straßenränder. Foto: Natascha Hengstler

Das Jahrhundertunwetter am Montagabend hat im Kreis Rottweil große Schäden hinterlassen. Am stärksten betroffen war die Gemeinde Bösingen. Dort spielten sich Szenen wie aus einem Katastrophenfilm ab.

Kreis Rottweil - Es ist Dienstagmorgen, die Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren. Fast an jeder Ecke stehen Menschen mit Besen und teilweise in den Gummistiefeln, es werden auch Laubgebläse und Rasentraktoren verwendet. Die Mitarbeiter der Gemeinde und des Bauhofes sind ebenfalls unterwegs und beteiligen sich an den Aufräumarbeiten. Vor allem in der Dorfmitte, über die am Montag das Unwetter am stärksten wütete, ist viel los. Immer wieder stehen Menschen beisammen und unterhalten sich über den gestrigen Abend, alle sind immer noch geschockt.

