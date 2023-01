1 Das "Jahrhundert-Spiel" findet im Juli in Mitteltal statt. Foto: © BillionPhotos.com/SemperFidelis – stock.adobe.com

Leckerbissen für Fußballfans: Am Samstag, 15. Juli, um 18 Uhr treffen in Mitteltal die Traditionsmannschaften des VfB Stuttgart und von Werder Bremen aufeinander.















Baiersbronn-Mitteltal - Anlass ist das 100+2-jährige Vereinsbestehen des SV Mitteltal-Obertal. Zwei Jahre nach dem eigentlichen Jubiläum zum 100. Geburtstag ist die große Fußballprominenz zu Gast auf dem Sportgelände des SV Mitteltal-Obertal. Wer wird die Herzen in Mitteltal mehr begeistern? Kevin Kuranyi im Trikot des VfB oder Werder-Legende Ailton? Für viele Selfies und Autogramme wird auf jeden Fall gesorgt sein, heißt es in einer Mitteilung des SV Mitteltal-Obertal.

Gastspiel war schon für 2021 geplant

Das Gastspiel der Promimannschaften war eigentlich zum "100-Jährigen" des Vereins im Sommer 2021 geplant. Corona machte den Planungen aber einen Strich durch die Rechnung.

Nachdem der Sportverein im vergangenen Jahr einen neuen Kunstrasenplatz erhalten hat, gibt es im Juli nun gleich doppelt Grund zu feiern – neben dem 100+2-jährigen Bestehen auch die offizielle Einweihung des neuen Sportplatzes.

Wenn die ehemaligen Stars aus Stuttgart und Bremen aufeinandertreffen, dann, so der SV Mitteltal-Obertal, werden bei Spielern und Besuchern viele Erinnerungen an große Spiele zwischen den beiden Clubs wach werden – ob der 2:1-Auswärtssieg am 19. Mai 1984, der den VfB quasi zum Meister machte, oder die verpatzte Meisterschaft der Bremer am 26. April 1986, als sie am letzten Spieltag in Stuttgart 1:2 unterlagen und Bayern München somit Meister wurde. Am 5. Juni 1993 wurde die Meisterschale in Stuttgart überreicht – an Werder Bremen. 3:0 bezwangen die Werderaner die Cannstatter.

Prominenter Schiedsrichter

Der SV Mitteltal-Obertal ist überzeugt, dass den Protagonisten des Abends sicher noch viele weitere Begegnungen in Erinnerung geblieben sind. Vielleicht auch die eine oder andere Anekdote mit dem prominenten Schiedsrichter des "Jahrhundert-Spiels". Kein geringerer als der langjährige Fifa- und DFB-Unparteiische Knut Kircher aus Rottenburg wird die Partie leiten.

"Wir freuen uns über das großartige ›Jahrhundert-Spiel‹. So klangvolle Namen kommen selten in die Region. Das sollte man sich nicht entgehen lassen", betont Mehmet Yilmaz, Vorsitzender des SV Mitteltal-Obertal.

Mit welchem Kader die beiden Vereine nach Mitteltal anreisen werden, steht jedoch noch nicht fest. "Die Spielerliste beider Vereine umfasst so viele klangvolle Legenden, da freuen wir uns über jeden Spieler, der mit dabei sein wird", so der Vereinsvorsitzende.

Tickets

Die Eintrittskarten für das Spiel gibt es bei allen Geschäftsstellen der Volksbank eG im Kreis Freudenstadt und im Sportheim des SV Mitteltal-Obertal. Die Preise sind bewusst familienfreundlich gewählt, so der SV Mitteltal-Obertal. Erwachsene zahlen acht Euro, ermäßigt kostet der Eintritt fünf Euro. Reduziert ist der Preis für Schüler bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres und Mitglieder des SV Mitteltal-Obertal. Die Tickets für die Mitglieder gibt es ausschließlich bei den Heimspielen der aktiven Mannschaft im Sportheim am Dammweg.