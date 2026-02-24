Jahrhundertprojekt: So war es bei der Grundsteinlegung in der Neuen Mitte von Grenzach

Mit zahlreichen Gäste ist der Grundstein für die Neue Mitte Grenzach gelegt worden. Das urbane Zentrum mit Wohnungen und Gewerbe soll Ende 2028 eingeweiht werden.
Über dem gewaltigen Loch, das anstelle des einstigen Schlosser-Areals einmal Grenzachs Neue Mitte werden soll, lag am späten Dienstagvormittag ein doppelter Klangteppich. Während Saxofonist Ihor Diachenko – wie gewohnt locker drauf und gut aufgelegt – seinen „Basler-Straße-Blues“ und ein paar weitere musikalische Schmankerln zum offiziellen Rahmenprogramm beisteuerte, wurde im Hintergrund noch rasch der Mörtel angerührt.