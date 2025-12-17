Jahrhundertprojekt in Empfingen: Nachbarschaftliches Miteinander soll neues Quartier prägen

Der Gemeinderat hat das Konzept für eine neue Wohnsiedlung Reichenhalden beschlossen. Der Plan basiert auf einer Quartiersidee – und gilt als Jahrhundertprojekt.
„Reichenhalden ist das Jahrhundertprojekt der Gemeinde“, sagt Empfingens Bürgermeister Ferdinand Truffner zu Beginn einer Gemeinderatssitzung, die er als „historisch“ bezeichnet. Vertreter des Architekturbüros K9 und der Landschaftsarchitekten Faktorgrün präsentieren den städtebaulichen Rahmenplan für die Wohnsiedlung Reichenhalden. Auf der Grundlage ihres Plans, den sie als Gewinner des städtebaulichen Wettbewerbs seit 2023 ausgearbeitet haben, soll Reichenhalden ein neues Gesicht bekommen. Die Siedlung in unmittelbarer Nachbarschaft des Empfinger Festplatzes und des Gewerbegebiets Autobahnkreuz soll in einigen Jahren 260 neue Wohneinheiten auf Grundlage eines Quartierskonzepts zu bieten haben.