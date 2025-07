„Jahrhundertfest“ des MV Dießen: Stimmung wie im Münchner Festzelt

Das „Jahrhundertfest“ vom Musikverein (MV) Dießen, welches seit Jahresbeginn mit verschiedenen Veranstaltungen begangen wird, fand am vergangenen Wochenende seinen Höhepunkt. Vier Tage feierte die Ortschaft den 100. Geburtstag des MV Dießen. Neben der Geburtstagsfeier mit Festakt am vergangenen Freitag, gingen die Feierlichkeiten mit der Jahrhundertfeier am Samstag in die nächste Runde.

Auf die Ohren gab es Allgäusound von Hofenbrass. Seit ihrer Gründung im Jahr 2017 sorgt die junge Blasmusikformation aus Leutkirch für frischen Wind in der regionalen Musikszene. In Dießen überzeugte die Band mit Spielfreude, musikalischer Qualität und einem Gespür für das richtige Repertoire. So haben die Musiker neben klassischen Polken und Märschen ebenso Pop- und Rockklassiker wie „99 Luftballons" (Nena) oder „Skandal im Sperrbezirk" (Spider Murphy Gang) im Repertoire und sorgten letztlich dafür, dass den Besuchern keine Wünsche offenblieben. Mit der Jubiläumsfeier neigte sich das Fest am Sonntag allmählich dem Ende entgegen. Jedoch zeigten sich die Besucher in guter Feierlaune, wie es eigentlich untypisch ist für einen gemütlichen Sonntag. Stattdessen herrschte eine euphorische Bierzeltstimmung, wie im Münchner Festzelt an einem sonnigen Samstag. Größtenteils dafür verantwortlich war die bravouröse musikalische Leistung der Stadtkapelle Dornstetten mit ihrem Dirigenten Max-Heiner Birk. Neben Blasmusikklassikern verwöhnte die Kapelle mit stilvollen Swing-Stücken, hörenswerten Arrangements sowie schwungvollen Hits aus Pop-, Rock- und Schlagerwelt. Im Handumdrehen hatten die Musiker um Dirigent Birk die Zuhörer im Griff, die es nicht mehr ruhig auf den Bierbänken hielt. Stattdessen zog mehrmals eine Polonaise durch das Zelt, die lediglich direkt vor der Bühne ins Stocken geriet, um den Protagonisten frenetischen Beifall zuzusteuern. Am vergangenen Montag hieß es dann „Feierabend", womit das berauschende Jubiläumsfest langsam ausklang. Nach dem Kinder- und Seniorennachmittag - mit Programm und Spielstraße – zeigte die Jugendkapelle Betra/Dettingen/Dießen ihr Können. Vollständig gefüllt war das Festzelt zum Handwerkervesper am Abend. Musikalisch wurde dieses begleitet vom MV Salzstetten und letztlich dem MV Dettingen, die für einen gelungenen Ausklang des 100. Geburtstages des MV Dießen sorgten.