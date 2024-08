1 Mit dem Bier-Bike wurde Freiburg erkundet. Foto: Jahrgang

Drei Tage lang wurde das Ereignis gebührend gefeiert. Als Ziel hatten sich die Jahrgänger Freiburg ausgesucht. Nach der Anreise mit dem Zug ging es in den Heuboden nach Umkirch. Sportlich-spaßig wurde es am folgenden Tag mit einer Bier-Bike-Tour und einer anschließenden kulinarischen Stadtführung. Nach dem Frühschoppen am nächsten Morgen ging die Fahrt auch schon wieder in Richtung Hardt.