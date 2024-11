Erste Station war das Weingut „Juliusspital“. Mit gefüllten Gläsern zogen die Jahrgänger durch beeindruckend lange Kellergänge und erfuhren viel Wissenswertes.

Gemeinsam zogen die Jahrgänger am nächsten Tag zu einer Stadtführung los und wurden vom Führer und unser Stadtführer geschickt als Statisten aus vergangener Zeit mit einbezogen. Am Nachmittag ging es mit dem Schiff nach Veitshöchheim in den Rokoko-Garten. Nach einem „Brückenschoppen“ am Abend konnten diejenigen, die noch nicht reif für das Bett waren, das Nachtleben genießen.

Nach einem Morgen zur freien Verfügung wurde noch ein Stopp an der Festung Marienburg gemacht. Nach einem letzten Blick von oben auf die Stadt wurde die Heimreise angetreten.

„Ein toller Jahrgang“

Zum Abschluss wurde gemeinsam in heimischen Gefilden zu Abend gegessen. Dabei wurde deutlich: „Wir sind ein toller Jahrgang und freuen uns auf weitere gemeinsame Stunden.“