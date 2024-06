Am ersten Tag wurde die elsässische Stadt Wissembourg mit dem Touristenzügle auf einer Fahrt erkundet. Danach ging es nach St. Martin, einem der schönsten Dörfer Deutschlands.

Der zweite Tag begann, mit einem Stadtrundgang unter anderem durch den Stadtgarten in Bad Dürkheim. Auch das berühmte Dürkheimer Riesenfass war beeindruckend. Ein weiteres Ziel war Neustadt an der Weinstraße.

Am späten Nachmittag sorgte eine Weinprobe für gute Stimmung. Am dritten Tag stand Heidelberg mit einer Schiffsrundfahrt auf dem Neckar auf dem Programm. Diese wurde jedoch wegen des extremen Hochwassers kurzfristig abgesagt. Die Alternative war ein Besuch in Bad Wimpfen bevor man wieder die Heimreise antrat.