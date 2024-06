Der Tag begann mit der Abfahrt mit dem Bus am Friedhofsparkplatz. Die erste Station war eine Rast im Hegau, wo die Gruppe bei Sekt, Bier und Wasser sowie Fleischkäswecken und Butterbrezeln Kraft für den Tag tankte.

Anschließend besuchte man eine Paprikaplantage bei Singen, ein Highlight für die Sinne. Hier haben sich laut Mitteilung vier Gemüsebauern von der Insel Reichenau zusammengeschlossen, um in riesigen Gewächshäusern Paprika zu züchten. Ein gigantisches Bauwerk im Kreislaufsystem wurde hier geschaffen und eine hochinteressante Führung im Hightech-Stil wurde geboten.

Malerische Schifffahrt

Die Weiterfahrt führte nach Überlingen. Hier konnte am Landesteg ein Eis geschleckt werden, bevor es auf eine malerische Schifffahrt ging. Vorbei an den Sehenswürdigkeiten Salem, Birnau und den Pfahlbauten Unteruhldingens bis zur Insel Mainau erlebten sie die Schönheit des Bodensees. Auf dem Schiff wurde von Jahrgänger Wolfgang die Trompete ausgepackt und das ganze Schiff stimmte „Die Fischerin vom Bodensee“ an.

Der Nachmittag fand seinen Höhepunkt in einem Weingut, wo bei einer Weinprobe und „Vesperwägele“ die Geselligkeit nicht zu kurz kam und Jahrgangsanekdoten ausgetauscht wurden. Gegen Abend kehrte die muntere Gruppe zurück nach Lauterbach, wo noch ein Einkehrschwung in die Brauerei gemacht wurde.

Schön gestalteter Weg

Am Tag darauf lud Jahrgänger Wolfgang die Jahrgänger mit Partner zu einem gemütlichen Abschluss bei sich ein. Man traf sich am Rathaus, um gemeinsam über den neu und schön gestalteten Waldweg über den Kreuzfelsen auf den Pavillon zu wandern.

Auf dem Imbrand wurde bei Jahrgänger Norbert ein kurzer Zwischenstopp gehalten, bevor es weiter über den Waldmännleweg auf den Doldenhof ging. Hier ließ man den Tag bei Gegrilltem und kühlen Getränken ausklingen. Auch der Gesprächsstoff ging lange nicht aus und die Letzten konnten gerade noch rechtzeitig den Anpfiff des Fußballspiels Deutschland gegen die Schweiz erleben.

Dieses Wochenende war laut Mitteilung ein wunderbares Beispiel dafür, wie Tradition und Gemeinschaftssinn die Vergangenheit Revue passieren lässt und für unvergessliche Momente sorgen kann.