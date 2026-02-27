Jahreszahlen 2025: Hohe Preise treiben mehr Menschen in die Schuldenfalle

Immer mehr Privatinsolvenzen: Steigende Kosten und spontane Ratenkäufe bringen viele Haushalte an ihre Grenzen. In einer Altersgruppe hat sich die Zahl der Pleiten besonders stark erhöht.
Frankfurt/Hamburg - Hohe Energie- und Lebensmittelpreise treiben immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher in die Pleite. 107.816 Privatinsolvenzen wurden nach Angaben des Informationsdienstleisters Crif im vergangenen Jahr in Deutschland registriert. Dies seien 7,8 Prozent mehr als 2024, und die Zahlen dürften weiter steigen.