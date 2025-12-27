Jahreswechsel: So viele Menschen blicken optimistisch aufs neue Jahr

Mehr als die Hälfte der Deutschen blickt laut einer Umfrage optimistisch auf 2026 - trotz anhaltender Krisen. Macht sich da ein Gewöhnungseffekt bemerkbar?
Hamburg - Wie optimistisch blicken die Menschen in Deutschland aufs kommende Jahr? In einer repräsentativen Umfrage des Zukunftsforschers Horst Opaschowski mit dem Ipsos-Institut geben 57 Prozent der Befragten an, sie sähen dem kommenden Jahr mit Zuversicht und Optimismus entgegen. Im Vorjahr hatten nur 42 Prozent dieser Aussage zugestimmt, das bedeutet eine Zunahme um 15 Prozentpunkte. "Ich kann nur sagen, einen solchen positiven Umschwung hat es seit Corona noch nicht gegeben", sagt der Hamburger Forscher dazu.