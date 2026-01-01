Jahreswechsel: Ortenauer Rettungskräfte haben alle Hände voll zu tun

Die Silvesternacht forderte die Einsatzkräfte in der Ortenau: Neben einiger Kleinbrände gab es auch einzelne schwere Vorfälle.
„Wir haben die Silvesternacht mit einer gut abgestimmten Einsatzstrategie gemeistert“, so Polizeipräsident Jürgen Rieger. „Mit einer verstärkten Präsenz kombiniert mit einer effizienten Vorplanung wurde die Sicherheit im öffentlichen Raum gewährleistet. Wir waren auf verschiedene Szenarien vorbereitet und haben unser Personal entsprechend aufgestockt“, erklärt der Polizeipräsident in einer Mitteilung am Donnerstag. Ergänzend standen auch Einsatzkräfte von der anderen Rheinseite zur Verfügung. „Auf unsere französischen Polizeikollegen ist Verlass, wenn wir sie brauchen“, hob Rieger die gut funktionierende Zusammenarbeit über die Grenze hinweg hervor. Trotz der Vorfälle, bewertet der Polizeipräsident die Lage im Stadtkreis Baden-Baden, im Ortenaukreis sowie im Landkreis Rastatt als insgesamt sicher.