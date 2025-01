Jahreswechsel in Schiltach: Silvesterzug mit Gesang im Licht der Laternen

1 Der Silvesterzug auf dem Weg über die Stadtbrücke. Foto:

Der Lichtschalter für Schiltach führt offenbar ein gewisses Eigenleben: Konnte das Licht vor zwei Jahren in der Silvesternacht gar nicht ausgeknipst werden, so lag in dieser Nacht die ganze Stadt schon früh im Dunkel. Nur einige Gasthäusern waren hell erleuchtet, wie an gewöhnlichen Abenden. Auch der Weihnachtsbaum vor dem Rathaus bot keine feierliche Beleuchtung, nur die Fackeln flackerten vor dem Gasthaus „Sonne“ als Beleuchtung für die Musiker, die für den Zug einstimmten.