1 Guten Rutsch ins OB-Wahl-Jahr 2023? Besser nicht! Obwohl in Albstadt bei Blitzeis die Gefahr sehr wohl besteht (Symbolbild). Foto: Zucchi

Mit dem guten Rutsch ist das so eine Sache, meint die Kolumnistin nach schmerzhafter Erfahrung. In jedem Fall soll das neue Jahr in Albstadt ein besseres werden.















Link kopiert

Albstadt - Wer sich Knochen brechen will, der muss dazu nicht wegfahren – etwa nach Berlin. Das klappt auch in Albstadt. Die Blitzeisereignisse kurz vor Weihnachten haben gezeigt, dass die Albstädter Akteure sich alle Mühe geben, die Kassen ihrer Krankenhäuser mit Fallpauschalen aufzufüllen. Das betrifft natürlich nicht die Autofahrer! Die sollen sicher ankommen. Deshalb ist schon in aller Herrgottsfrühe geräumt und gestreut. Anders auf den Wegen für Fußgänger: Dort spiegeln sich an solchen Tagen und an vielen Stellen noch die ersten Strahlen der spät aufgehenden Morgensonne auf geschlossenen Eisdecken. Wer auf dem Gehsteig oder in der Fußgängerzone weiterkommen will, für den heißt es schnell: Ende Gelände! Also: Ausweichen auf die Fahrbahn und Spießrutenlaufen zwischen den Autos eiliger Fahrer, die schon zu spät dran sind, weil sie morgens erst einmal die Scheiben freikratzen mussten, und die nicht mit lebenden Hindernissen auf der Straße rechnen.