Jahreswechsel 2025: Achtung, Sperrzone - in diesen Städten gelten an Silvester Böllerverbote

Die Silvesternacht 2025 rückt näher und in einigen Städten in der Region gelten wieder Böllerverbote. Wer sich etwa in den Sperrzonen in Villingen-Schwenningen, Rottweil oder Horb nicht an die Regeln hält, muss mit satten Strafen rechnen.
Was nicht jeder weiß: Es gibt ein Silvester-Böllerverbot in Deutschland – das regelt das Sprengstoffgesetz. Das Verbot gilt aber nur im direkten Umfeld von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie von besonders brandgefährdeten Gebäuden - beispielsweise historischen Häusern. Dort darf das ganze Jahr, also auch an Silvester, nirgends Pyrotechnik gezündet werden.