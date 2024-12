Jahreswechsel 2024/2025: So rüstet sich die Schömberger Feuerwehr für die Silvesternacht

1 In den vergangenen Jahren musste die Schömberger Feuerwehr immer wieder in der Silvesternacht ausrücken. So rüsten sich die Floriansjünger für eine Nacht, in der vermehrt mit Bränden zu rechnen ist. Foto: Pixabay/Assy

In den vergangenen 30 Jahren gab es in der Silvesternacht mehrere größere Brandereignisse in Schömberg. So rüsten sich die Schömberger Floriansjünger für eine Nacht, in der aufgrund von Böller und Feuerwerk Feuerwehreinsätze zu erwarten sind.









Der Jahreswechsel wird traditionell mit großem Geböller und farbenfrohem Feuerwerk begrüßt. So schön es ist, so gefährlich ist es auch. Nicht nur die Feuerwehr Schömberg hatte in den vergangenen Jahren vermehrt Einsätze an Silvester, darunter auch größere Brände.