1 Silvester steht vor der Tür – wie zelebrieren bekannte Calwer das Fest? Foto: © Comofoto – stock.adobe.com

Es ist das erste Silvester seit Beginn der Corona-Pandemie, an dem man feiern darf, wie man will. Was also machen bekannte Calwer an diesem Abend?















Calw - Silvester 2020: Maximal fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen zusammen feiern, nach 20 Uhr darf man nicht mehr hinaus. Silvester 2021: Maximal zehn Personen dürfen sich treffen, allerdings nur, wenn alle davon geimpft sind. Ansonsten gilt: ein Haushalt plus zwei weitere Personen. Silvester 2022: Alles ist erlaubt – Silvesterbälle, Partys, Discobesuche.

Wie also nutzen bekannte Calwer Gesichter die wiedergewonnene Freiheit am Silvesterabend? Wir haben nachgefragt.

Wolfgang Kömpf, Geschäftsführer Bauzentrum Kömpf

"Ich werde Silvester den Tag über so verbringen wie an eiem normalen Samstag. Nach dem Besuch des Gottesdienstes in Stammheim werde ich ab 18 Uhr den Abend mit Freunden verbringen. Wir werden bei guten Gesprächen und einem gemeinsamen Fondue auf das zurückliegende Jahr blicken.

Um Mitternacht werden wir von einer Anhöhe das Feuerwerk in Stammheim anschauen und auf das neue Jahr anstoßen, verbunden mit dem Wunsch, dass das Jahr 2023 besser werden möge als wir heute befürchten und denken. Vor allem, dass die Menschen in der Ukraine nicht mehr leiden müssen und (zu für die Ukraine guten Bedingungen) Frieden finden werden. Ich hoffe, dass wir im Westen weiterhin mit der Ukraine solidarisch sein werden, selbst wenn es uns Nachteile bringt.

Nach dem Feuerwerk setzen wir uns noch einmal zusammen und lassen den Abend – die Nacht – ausklingen. Tradition seit vielen Jahren ist für mich der Besuch des Gottesdienstes, das gemeinsam Feiern mit Freunden und der Blick um Mitternacht auf das Feuerwerk in Stammheim."

Johanna Klug, Citymanagerin

"Wir feiern dieses Silvester zum ersten Mal in unserem neuen Haus. Darauf freue ich mich wirklich sehr. Ganz gemütlich, mit einem befreundeten Pärchen und dessen Hund. Unsere Hündin leidet wegen der Böllerei ziemlich, aber wenn die Hunde zusammen sind, ist es nicht ganz so schlimm. Wir machen dann meist mittags einen großen Spaziergang, schnippeln gemeinsam für‘s Raclette, essen stundenlang und dann gibt’s Spiele bis spät in die Nacht. Ein paar Mal haben wir den Jahreswechsel fast verpasst, weil die Zeit dann doch so verflogen ist. Die vergangenen zwei Jahre waren wir an Silvester allein, aber auch das war sehr schön.

Sebastian Kirsch, Teamleiter der Wohnunglosenhilfe bei der Erlacher Höhe

"Silvester ist für mich ein Abend, der dem engsten Kreis an Menschen reserviert ist, die mir wichtig sind: Familie und Freunde. Größere Feiern hab ich deshalb in den vergangenen Jahren gar nicht vermisst. Traditionell gehe ich mit meiner Mutter nachmittags in den Gottesdienst. Dort ist Zeit und Raum, das vergangene Jahr mit allem Schönen und Schweren Revue passieren zu lassen. Danach werden wir im kleinen Kreis das Jahr ausklingen lassen: Mit gutem Essen und Trinken, selbst gebackenen Plätzchen, Hausmusik und Kerzenlicht. Da das Wetter gut wird, werden wir sicher auch noch eine Runde spazieren gehen, um bei guter Aussicht auf’s Feuerwerk das neue Jahr zu begrüßen. Bis in die Morgenstunden zu feiern, ist allerdings nicht drin: An Neujahr hab ich traditionell in der Erlacher Höhe Dienst. Den genieße ich immer: Wir starten mit einem leckeren Brunch ins neue Jahr, mit Menschen, die ›A guts Neis‹ in besonderer Weise brauchen können."

Carina Kober, Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters

"Wir sind dieses Jahr in den Bergen zum Skifahren. Den Silvesterabend werden wir gemeinsam mit Freunden verbringen und unter anderem zusammen essen gehen."

Anneliese Pardo, Sängerin

"Mein Silvestster werde ich auf dem Rockabilly-Festival "Let’s Get Wild" in der Sängerhalle in Untertürkheim verbringen. Zwei Jahre lang musste das Festival wegen der Pandemie pausieren. Umso mehr freuen sich jetzt alle Rockabillys weltweit auf das dreitägige Festival. Vom 29. bis 31. Dezember wird drei Tage lang bei Live-Konzerten und Tanzmusik der Livestyle der 1950er-Jahre zelebriert. Ich freue mich nicht nur als Gast dort dabei zu sein, sondern auch auf zwei Auftritte mit meinen Bands. Für mich wird dieses Silvester also traditionell mit Arbeit und Vergnügen verbunden. Ich hab das "Let’s Get Wild" sehr vermisst, deshalb wird das Jahr 2023 jetzt mit Sicherheit noch bombastischer eingeläutetet."

Benjamin Knoll

"Ich werde Silvester wie die vergangenen Jahre auch mit meiner Familie und Freunden aus der Nachbarschaft im privaten Kreis feiern. Es gibt Raclette und die Kinder versuchen einen neuen Rekord aufzustellen, wie lange sie wach bleiben können. Die Böllerei hat mir die vergangenen Jahre nicht gefehlt, dennoch gehört sie irgendwie auch zu Silvester dazu."