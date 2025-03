Jahresversammlung: Das ist die Bilanz des Historischen Vereins in Hornberg

1 Bei der Trachtengruppe des Historischen Vereins Hornberg gibt es einen Führungswechsel (von links): Thomas Bossert (Vorsitzender Verein), Else Reeb (ehemalige Vorsitzende der Trachtengruppe), Maurizio Fabiano (stellvertretender Vorsitzender des Vereins), Antonia Lamendola-Hofferberg (neue Vorsitzende Trachtengruppe) und Arthur Hofferberg (Stellvertreter Trachtengruppe). Foto: Kern

Besucherrekorde, solide Finanzen und zahlreiche Ehrungen: Der Historische Verein Hornberg blickte bei der Hauptversammlung auf ein starkes Jahr zurück. Zudem gibt es mit Antonia Lamendola-Hofferberg eine neue Vorsitzende der Trachtengruppe.









Der Historische Verein Hornberg sieht sich sehr gut aufgestellt. Das wurde in der Hauptversammlung am Samstag im Gasthaus Krone deutlich. Die Freilichtbühne stellte im vergangenen Jahr erneut einen Besucherrekord auf. Die Trachtengruppe hat mit Antonia Lamendola-Hofferberg eine neue Vorsitzende. Vorgängerin Else Reeb wollte auf eigenen Wunsch das Amt nach 28 Jahren in jüngere Hände übergeben.