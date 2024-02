Jahrestag Kriegsbeginn: EU verhängt neue Russland-Sanktionen

2 Kremlchef Wladimir Putin (3.v.l) besucht die Forschungs- und Produktionsgesellschaft Uralwagonsawod (Uralwaggonwerk) in Nischni Tagil. Foto: Büro des russischen Präsidenten/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Am 24. Februar jährt sich der Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine zum zweiten Mal. Die EU will demonstrieren, dass sie die Aggression niemals akzeptieren wird. Wirken neue Sanktionen?









Brüssel - Die EU verhängt zum zweiten Jahrestag des Krieges in der Ukraine neue Russland-Sanktionen. Vertreter der 27 Mitgliedstaaten verständigten sich in Brüssel auf eine erhebliche Erweiterung der Liste mit Personen und Einrichtungen, deren in der EU vorhandene Vermögenswerte eingefroren werden müssen.