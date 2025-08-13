Jahrestag des Mauerbaus: Opferbeauftragte: Demokratie keine Selbstverständlichkeit

Am 13. August 1961 begann die DDR mit dem Bau der Berliner Mauer. Danach starben Dutzende Menschen bei Fluchtversuchen. Das Erinnern sollte nicht verblassen, findet die SED-Opferbeauftragte.
Berlin - Zum Jahrestag des Mauerbaus 1961 hat die SED-Opferbeauftragte Evelyn Zupke die Menschen aufgefordert, die Schrecken der Diktatur nicht zu vergessen. "Die Berliner Mauer, sie mahnt uns, dass Freiheit und Demokratie keine Selbstverständlichkeit sind", sagte Zupke bei einer Feier in der Gedenkstätte an der Bernauer Straße. "Es ist eine Botschaft, die gerade heute so dringlich erscheint wie selten zuvor."