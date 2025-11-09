1 Der Bundespräsident spricht mahnende Worte. Foto: Maryam Majd/Pool AP/dpa Der Bundespräsident warnt: Rechtsextreme gewinnen an Zustimmung, Populisten vergiften Debatten. Doch Resignation ist aus seiner Sicht keine Lösung.







Berlin - Die Demokratie in Deutschland ist nach Einschätzung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier so sehr in Gefahr wie niemals seit der Wiedervereinigung. "Nie in der Geschichte unseres wiedervereinten Landes waren Demokratie und Freiheit so angegriffen. Bedroht durch einen russischen Aggressor, der unsere Friedensordnung zertrümmert hat und gegen den wir uns schützen müssen", sagte das Staatsoberhaupt am Jahrestag des 9. November in seinem Amtssitz, dem Berliner Schoss Bellevue. "Und aktuell bedroht durch rechtsextreme Kräfte, die unsere Demokratie angreifen und an Zustimmung in der Bevölkerung gewinnen."