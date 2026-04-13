Jahrestag der Zerstörung: Als Freudenstadt in Schutt und Asche gelegt wurde – und ein „Wunder“ folgte

Eine Gedenkfeier am Jahrestag der Zerstörung von Freudenstadt findet am Donnerstag, 16. April, in der Stadtkirche statt.
Beginn ist um 18 Uhr mit einem Gottesdienst. Dem schließt sich die Gedenkfeier unter dem Motto „Erinnerungskultur, Demokratie und Toleranz“ statt. Zum Auftakt spricht OB Adrian Sonder. Die Rede hält Kai-Michael Sprenger, Leiter und Gründungsdirektor der Stiftung „Orte der deutschen Demokratiegeschichte“ mit Sitz in Frankfurt. Sein Thema ist „Die deutsch-französische Freundschaft – ein Erinnerungsort der Demokratiegeschichte“. Im Anschluss erfolgt eine Kranzniederlegung vor der Stadtkirche.