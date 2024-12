Jahrestag der Flutwelle: Gebete für die Opfer der Tsunami-Katastrophe von 2004

3 Opfer gab es in zahlreichen Ländern. Foto: Reza Saifullah/AP/dpa

Es war eine der verheerendsten Naturkatastrophen seit Menschengedenken. Am Jahrestag steht die Erinnerung an die Opfer im Mittelpunkt.









Jakarta - Am 20. Jahrestag des verheerenden Tsunamis vom 26. Dezember 2004 haben in Indonesien und anderen Ländern Tausende Menschen der Opfer gedacht. In der großen Baiturrahman-Moschee in der Provinz Aceh kamen Überlebende, Angehörige der Opfer sowie Gemeindevertreter zu einem emotionalen Gebet zusammen. Zur Erinnerung ertönten auch drei Minuten lang die Sirenen des heutigen Tsunami-Frühwarnsystems. Indonesien hatte die meisten der rund 230.000 Toten zu beklagen, viele Menschen starben in der Provinz Aceh auf der Insel Sumatra.