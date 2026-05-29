Jahrestag am 29. Mai: Bundespräsident Johannes Rau hat einst Weil am Rhein besucht

Vor genau 25 Jahren war der 29. Mai ein unvergessener Tag für Weil am Rhein: Der ehemalige Bundespräsident Johannes Rau hatte die Grenzstadt besucht. Eine Rückschau.
Die Sonne strahlte an diesem Tag mit hochsommerlichen Temperaturen mit den Verantwortlichen des Rathauses um die Wette. Der oberste Repräsentant der Bundesrepublik Deutschland gab sich unter großen Sicherheitsvorkehrungen ein Stelldichein in Weil am Rhein und informierte sich über die trinationale Grenzregion. Die herausgeputzte Stadt präsentierte sich zu diesem Ereignis von ihrer Schokoladenseite, alles war nach wochenlangen Vorbereitungen minuziös und bestens vorbereitet.