Jahresstatistik: Wieder mehr Eheschließungen in Waldachtal

Die Zahl der Geburten sinkt und Sterbefälle steigen. Bürgermeisterin Annick Grassi: „Die Einwohnerzahlen sind recht konstant.“
Kehrtwende bei der Zahl der Geburten in Waldachtal: Von 2023 auf 2024 kletterte sie um zehn auf 63 und im Jahr 2025 fiel sie wieder um 19 auf 44. Diese teilen sich auf die Ortschaften wie folgt auf: Salzstetten 15, Lützenhardt zwölf, Hörschweiler acht, Tumlingen sechs und Cresbach drei. Im Jahr 2025 erblickten in Waldachtal 24 Jungen und 20 Mädchen (2024: 28 Jungen und 35 Mädchen) das Licht der Welt. „Die Einwohnerzahl sinkt daher auch etwas aufgrund eines Rückgangs bei den Geburten im Vergleich zu den Vorjahren.