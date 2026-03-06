Jahresstatistik: Wieder mehr Eheschließungen in Waldachtal

Die Zahl der Geburten sinkt und Sterbefälle steigen. Bürgermeisterin Annick Grassi: „Die Einwohnerzahlen sind recht konstant.“

Kehrtwende bei der Zahl der Geburten in Waldachtal: Von 2023 auf 2024 kletterte sie um zehn auf 63 und im Jahr 2025 fiel sie wieder um 19 auf 44. Diese teilen sich auf die Ortschaften wie folgt auf: Salzstetten 15, Lützenhardt zwölf, Hörschweiler acht, Tumlingen sechs und Cresbach drei. Im Jahr 2025 erblickten in Waldachtal 24 Jungen und 20 Mädchen (2024: 28 Jungen und 35 Mädchen) das Licht der Welt. „Die Einwohnerzahl sinkt daher auch etwas aufgrund eines Rückgangs bei den Geburten im Vergleich zu den Vorjahren.

Die Zahl der Sterbefälle ist auch deutlich höher Und die Sterbefälle sind auch deutlich höher“, kommentiert Bürgermeisterin Annick Grassi. „Alles in allem bleibt die Einwohnerzahl aber recht konstant.“, meint Waldachtals Rathauschefin.

Um 30 ist im Jahr 2025 die Gesamtzahl der Einwohner auf 6342 (Jahr 2024: 6372) gesunken. Tumlingen verzeichnete mit Minus zwölf den größten Rückgang. Auf die fünf Ortsteile entfallen: Salzstetten 1888 (Vorjahr 2024: 1892), Lützenhardt 1710 (1717), Tumlingen 1065 (1077), Cresbach 962 (969) und Hörschweiler 717 (717).

Dennoch schafft die Gemeinde Waldachtal Voraussetzungen, um weiterhin zu wachsen. Bürgermeisterin Grassi: „Damit junge Familien dann auch im Ort bleiben können, machen wir aktuell eine Bedarfs-Abfrage bezüglich der bereits geplanten neuen Baugebiete in Hörschweiler und Oberwaldach. Auch in Salzstetten im Baugebiet Raitäcker haben wir noch Bauplätze zum Verkauf frei.“

Salzstettens größte Ortschaft Salzstetten mit 1888 Einwohnern – auf unserem Foto das Rathaus – hat noch mehr Wachstumspotenzial, wie auch die anderen Teilorte. Foto: Walter Maier

„Erfreulich ist die gestiegene Anzahl an Eheschließungen im Jahr 2025“, wertet Annick Grassi als positiv. Um sieben kletterte die Zahl von 22 im Jahr 2024 auf 29. „Da wir nunmehr auch wieder drei Vollstandesbeamte im Rathaus und eine weitere Eheschließungs-Standesbeamtin haben, werden wir auch weiterhin gerne viele Ehepaare trauen“, erläutert die Bürgermeisterin.

Seit drei Jahren steigt die Zahl der Sterbefälle: 38 in 2023, 59 in 2024 auf 74 in 2025. Im Vergleich zum Vorjahr waren es 15 mehr im Jahr 2025.

Im bundesweiten Trend der Kirchenaustritte liegt auch die Gemeinde Waldachtal: 49 Kirchenaustritte 2023 (28 römisch-katholisch, 23 evangelisch), 52 Kirchenaustritte 2024 (24 katholisch, 28 evangelisch), 57 Kirchenaustritte 2025 (30 katholisch, 27 evangelisch). Im Berichtsjahr 2025 gab es also fünf Kirchenaustritte mehr wie im Vergleichsjahr 2024.

31 Paar feiern in Waldachtal Ehejubiläen

Ehejubiläen konnten 31 Paare im Jahr 2025 feiern: Vier Eiserne Hochzeiten, acht Diamantene Hochzeiten und 19 Goldene Hochzeiten.