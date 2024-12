Stationiert ist dieser bei der Abteilung Sulgen, von deren Feuerwehrkameraden er auch betrieben wird.

Neben zahlreichen Übungen im abgelaufenen Jahr wurde er auch zu diversen Einsätzen alarmiert, welche teilweise Material- und zeitaufwändig abgearbeitet werden mussten.

Lesen Sie auch

Als besonderer Einsatz konnte hier der Einsatz im Mai in Singen am Bodensee bezeichnet werden, bei welchem er zusammen mit der Dekoneinheit „Verletzte“ der Feuerwehr Spaichingen alarmiert worden ist. Diese Einheit setzt sich aus weiteren Kameraden der Feuerwehren Gosheim, Villingen und Blumberg zusammen. Die Aufgabe dieser Einheit ist die Dekontamination von verletzen Personen sowohl liegend aus auch gehend.

Beim Einsatz in Singen beschränkte sich die Arbeit der Einheit auf die Dekontamination von gehenden Personen, welche durch die Duscheinheit geschleust werden mussten.

Aufgrund des Umfanges der eingesetzten Gerätschaften war dies ein ziemlich material- und zeitintensiver Einsatz, welcher aber glücklicherweise noch glimpflich ausgegangen ist.

Hier hat sich auch gezeigt, dass gemeinsam durchgeführte Übungen aller Beteiligten für einen reibungslosen Ablauf wichtig sind. Einen weiteren Einsatz hatte diese Dekon-Einheit bei der Fußball-Europameisterschaft im Juni in Stuttgart. Hier gab es einen Bereitstellungsalarm für ein Europameisterschaftsspiel. Bei diesem musste sich die komplette Einheit, bestehend aus acht Fahrzeugen der Feuerwehr und drei Fahrzeugen des DRK mit insgesamt 58 Einsatzkräften, in den Bereitstellungsraum auf dem Messegelände auf den Fildern begeben.

Messen bei Großbränden

Glücklicherweise blieb es bei der Bereitstellung, so dass die Kameraden gegen Mitternacht wieder an ihre Standorte zurückkehren konnten. Bei einem zweiten EM-Spiel wurde der ABC-Erkunder mit vier Kräften nach Stuttgart beordert, ebenfalls in einen Bereitstellungsraum. Aber auch hier ging alles ohne Vorkommnisse ab.

Allein diese drei Einsätze erforderten einen hohen Zeitaufwand der eingesetzten Kameraden.

Neben diesen Großeinsätzen wurden die Kameraden zu weiteren Einsätzen im Kreis Rottweil und auch in den Schwarzwald-Baar-Kreis alarmiert. So war der ABC-Erkunder bei zwei Großbränden in Fischbach (S-B-K) und in Rotenzimmern mit Messaufgaben gefordert.

Hier wurden vor Ort Messungen der Brandgasse vorgenommen und auch in der Ausbreitungsrichtung der Rauchwolken Messfahrten durchgeführt, um eine möglich Gefährdung der Bevölkerung zu erkennen.

Chlorgasaustritt im Freibad

Des weiteren war der ABC-Zug bei einem Chlorgasaustritt im Freibad Tennenbronn und einem Ausströmen von Gas an einer defekten Gasleitung in Schramberg gefordert.

Um all diese Aufgabe bewältigen zu können, stehen monatliche Übungen der Einheit auf dem Plan. Des weiteren wurde im Laufe des Jahres eine Übung mit der Gefahrguteinheit der Feuerwehr Rottweil durchgeführt, um auch hier das gemeinsame Vorgehen im Einsatzfall abarbeiten zu können. Diese beiden Einheiten bilden zusammen den Gefahrgutzug des Landkreises Rottweil. Der Übung wohnten der stellvertretende Kreisbrandmeister Manuel Suhr und der Leiter der Leitstelle Rottweil, Andreas Noth, bei.

Überregional fand eine Übung der Erkunder-Einheiten des Regierungspräsidiums Freiburg in Kenzingen statt, bei welcher die Handhabung der Gerätschaften im A-Einsatz geübt wurde und gemeinsame Erfahrungen hierzu ausgetauscht werden konnten.