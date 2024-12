Das vergangene Jahr brachte viele Geschichten, die die Menschen in den Kommunen bewegen. In Dietingen, Wellendingen und Deißlingen standen Bürgermeisterwahlen im Fokus, wobei Dietingen mit Felix Hezel einen jungen Neuanfang erlebte.

Währenddessen verabschiedeten sich altgediente Gemeinderäte und Ortsvorsteher, die das Bild ihrer Gemeinden über Jahrzehnte geprägt hatten. Doch nicht nur politisch, sondern auch im Vereinsleben war einiges los.

Bürgermeisterwahlen prägen das Jahr

Anfang April erhält Thomas Albrecht in Wellendingen als einziger Kandidat das Placet der Wähler für eine dritte Amtszeit. Gleiches geschieht Anfang Dezember in Deißlingen, als Ralf Ulbrich wiedergewählt wird.

Etwas spannender verläuft der Wahlsonntag Anfang Juli in Dietingen, als es um die Nachfolge von Schultes Frank Scholz geht, der nach 24 Jahren nicht mehr kandidiert. Vier Kandidaten werfen ihren Hut in den Ring. Das Ergebnis ist jedoch eindeutig. Fast 71 Prozent votieren für Felix Hezel. Damit hat der 28-Jährige die Wahl im ersten Anlauf gewonnen.

Frank Scholz wird Ende September verabschiedet und erhält die Ehrenbürgerwürde von Dietingen.

Langjährige Gemeinderäte werden verabschiedet

Nach den Kommunalwahlen Anfang Juni gilt es, Abschied zu nehmen von einigen langjährigen Gemeinderäten. Auf mehr als 20 Jahre blicken in Villingendorf Karl-Heinz Wachter (35 Jahre), in Bösingen Rainer Hezel (30 Jahre), in Dietingen Gerhard Schneider und Klaus Häsler (je 25 Jahre) sowie Klemens Schmid (20 Jahre).

Seit 50 Jahren bilden Bösingen und Herrenzimmern eine Gesamtgemeinde. Neben historischen Führungen in beiden Teilorten und einer Festschrift bleibt vor allem der Festabend im Mai in guter Erinnerung. Dank des Moderators Hansy Vogt und den zahlreichen kurzweiligen Programmpunkten.

Einweihungen und Abschiede

Runde Geburtstage feiern der Sportschützenverein Bösingen, der im September seinen 60. mit einem Festwochenende gebührend begeht, und die Jugendfeuerwehr Bösingen, die im Oktober auf 25 Jahre blickt.

Der „Hirsch von Württemberg“ ziert seit Mitte November die Brust von Habermüasler Uwe Sauerland, der 20 Jahre lang als Vize die Villingendorfer Narrenzunft geprägt hat.

Sein Herz schlug für Zimmern: Die Gemeinde, die Vereine, aber vor allem die Menschen lagen Gustav Kammerer stets am Herzen. Im Februar verstirbt der langjährige Bürgermeister und Ehrenbürger im Alter von 87 Jahren.

Strahlender Sonnenschein und ein gefüllter Kirchenraum bildeten den perfekten Rahmen für die feierliche Einweihung des neuen Anbaus der evangelischen Pauluskirche im Juli in Deißlingen.

Neues Jahr, neue Bürgermeisterwahlen

Im Inkom in Zimmern wird der Neubau des THW-Ortsverband Rottweil im September eingeweiht – und die Besucher strömen zum Tag der offenen Tür.

Die Kommunalwahlen bringen einige Veränderungen in den Kommunen – und so endet auch in Lackendorf eine Ära: Ortsvorsteher Hermann Hirt tritt nach 20 Jahren nicht mehr an.

Mehrere Mammutprojekte hat die Gemeinde Dunningen auf der Agenda. Im September kann Richtfest am neuen Bauhof gefeiert werden.

In Dunningen und Zimmern blickt man bereits gespannt aufs neue Jahr – im März stehen Bürgermeisterwahlen an. Peter Schumacher macht im November klar: Er wird erneut in seinem Heimatort kandidieren, ebenso wie Carmen Merz in Zimmern.