Jahresrückblick mit Bildern: Das war das Jahr 2024 in Oberndorf und Umgebung

Das Jahr 2024 hielt für Oberndorf und die umliegenden Gemeinden einige prägende Ereignisse bereit: während die Region von bedeutenden Investitionen und wirtschaftlichem Wachstum profitierte, sorgten tragische Unfälle und dramatische Zwischenfälle für tiefe Erschütterungen. Ein Blick auf die kontrastreichen Ereignisse des vergangenen Jahres.

Die Wirtschaft investiert in Oberndorf und Umgebung, und parallel investieren auch Versorger. Innerhalb weniger Wochen werden in Oberndorf Neubauprojekte in zweistelliger Millionenhöhe angestoßen. In Fluorn-Winzeln wird mit dem Umzug eines Mittelständlers eine der letzten Lücken im Gewerbegebiet geschlossen.

Unfall mit Leiche auf der Rücksitzbank

Der Unfall sorgt für Entsetzen: Als im Juni auf der Autobahn auf Höhe Epfendorf ein Autofahrer verunglückt und schwer verletzt gerettet wird, ist die Dimension des Szenarios zunächst nicht klar. Rettungskräfte entdecken im Auto eine getötete Frau. Der Fahrer, ihr Ex-Partner, soll sie aus niedrigen Beweggründen heimtückisch getötet haben, sagt die Staatsanwaltschaft, die deshalb Anklage wegen Mordes erhebt.

Die Trauer ist groß, als wenige Tage nach dem dramatischen Geschehen auf der Autobahn in Altoberndorf ein junger Mensch tödlich verunglückt: Der Motorradfahrer fährt auf der früheren B14 in ein Gespann, das aus dem Scheibenbühl nach links auf die Straße abbiegt. Der 22-Jährige hat keine Chance.

Internationaler Fußballnachwuchs kommt zusammen

Das internationale U 19-Turnier bringt im SVO-Stadion am Neckar Ende Juli zum 29. Mal Nachwuchsfußballer renommierter Clubs aus ganz Europa zusammen. Es wird das letzte Mal sein: Anfang Dezember geben die Organisatoren das Aus für die Veranstaltung bekannt.

Die erste „Agri-PV“-Anlage der Region geht im August in Epfendorf ans Netz: Vertikale Photovoltaik-Module mit 3,3 Megawatt Leistung ernten Energie, die Landwirtschaft kann zwischen auf mehr als 90 Prozent der bisherigen Fläche weiter betrieben werden.

Der internationale Tag des offenen Denkmals mobilisiert erstmals auch in Fluorn-Winzeln: Der Trick-Hof mit seinen vier Jahrhunderte alten Gebäudeteil kann am zweiten Septembersonntag besichtigt werden. Die „Bürger aktiv“ haben ein kleines Fest daraus gemacht.

Große Jubiläen werden gefeiert

Die geplante Schließung der Notfallpraxis in Oberndorf sorgt in der Region für Aufregung – zumal die Kassenärztliche Vereinigung auch die Praxis in Wolfach schließen will. Auf breiter Basis etabliert sich Mitte Oktober politischer Widerstand – bislang ohne Erfolg.

Der Brand eines Hauses in Boll verursacht Anfang Dezember Millionenschaden. Zum Glück bleib es bei leichten Verletzungen. Bis zu 120 Einsatzkräfte kämpfen stundenlang gegen das Feuer an. Noch mehr als einen Tag nach dem ersten Angriff ist die Drehleiter im Einsatz. Das Gebäude wird für die letzten Löscharbeiten teilweise abgetragen werden.

Ein Blick zurück ist für manchen Verein besonders wichtig. Auch wenn es gilt, nach vorne zu blicken, sollen große Jubiläen gefeiert werden. Zum Beispiel beim VfL Fluorn oder den Narrenzünften Winzeln und Aistaig, deren Gründungsdaten 100 Jahre zurück liegen. Der Gesangverein „Frohsinn“ Epfendorf feiert 2024 gar sein 150-jähriges Bestehen.