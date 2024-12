Das war das Jahr 2024 in Burladingen

6 Den Jahresrückblick aus Burladingen finden Sie in unserer Bildergalerie Foto: Rapthel-Kieser

Das neue Jahr naht und 2024 neigt sich dem Ende zu. In den 365 Tagen des vergangenen Jahres hat sich in der Region viel ereignet – hier ist ein Rückblick auf zwölf spannende Monate in Burladingen.









Das ist übers Jahr 2024 in Burladingen geschehen:



Spielplatz

Eine wundersame Wiederbelebung erfährt der Melchinger Spielplatz Heintal. Eine Elterninitiative sammelt Geld, packt an und bringt ihn wieder in Schuss.