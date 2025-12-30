Jahresrückblick Lörrach: Brombach entwickelt sich sehr gut

Im Gespräch mit unserer Zeitung äußert sich Ortsvorsteherin Silke Herzog über die Perspektiven des Ortsteils.

Im zu Ende gehenden Jahr konnten im Ortsteil Brombach einige Projekte nach zähem und wiederholtem Kampf angestoßen werden. Besonders begeistert ist Ortsvorstehern Silke Herzog aber von den Brombachern. „Man merkt den festen Zusammenhalt und die gegenseitige Fürsorge der Menschen ganz deutlich“, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Gerade beim Ehrenamt, ohne das die Gemeinschaft so viel ärmer wäre, sei dies festzustellen. Ob Feuerwehr, Bibliothek, Tafelladen, Senioren- und Jugendarbeit oder den Sportvereinen – überall steht das Ehrenamt ganz oben an. „Bei der Dorfputzede konnte dieses Jahr ein neuer Rekord aufgestellt werden. 74 Helfer und zwei komplette Klassen der Hellbergschule haben mitgemacht“, freut sich Herzog.

Baugebiete Mehrere Baugebiete im Ortsteil warten auf ihre Weiterentwicklung. Besonders für Wohnbebauung wird die Erschließung für das Projekt „Bühl III“ geplant. Da geht es um Haltestellen für den ÖPNV, um die Heizzentrale, an die auch schon bestehende Häuser angeschlossen werden können, und um die Ver- und Entsorgungsleitungen.

Die Absage der Firma Faller Packaging im August, im Gewerbegebiet Brombach-Ost einen Standort zu bauen, sei ein harter Schlag gewesen. Derzeit stocke die Bautätigkeit auf den bereits verkauften Gewerbegrundstücken.

Auf dem Fabric-Gelände habe gerade der erste Spatenstich stattgefunden. „In dem jetzt entstehenden Punkthaus wird endlich das Hausarztzentrum ihr neues Domizil finden“, so die Ortsvorsteherin.

Die neu gebaute Rosswangbrücke hat einen wesentlich größeren Querschnitt als zuvor. Foto: Gottfried Driesch

Das Zentralklinikum, das auf Brombacher Gemarkung liege, geht recht geräuschlos seiner Vollendung entgegen.

Der Markt in Brombach sei „klein aber fein“, wie sich Silke Herzog ausdrückte. Obst, Gemüse und Backwaren aus Frankreich seien immer im Angebot. Man könne sich durchaus weitere Beschicker vorstellen, aber dies sei ein schwieriges Thema.

Märkte und Feste

Sowohl das Schlossgrabenfest – es war dieses Jahr das 50. Fest und wurde von der „IG Schlossgrabenfest“ veranstaltet – und der gerade gelaufene Weihnachtsmarkt, veranstaltet vom Verein „Aktives Brombach“, sehen sich mit besonderen Maßnahmen zur Terrorabwehr konfrontiert. Man habe gemeinsam mit dem „Stettemer Strooßefescht“ ein Konzept entwickelt und würde sich gegenseitig aushelfen. „Einen hundertprozentigen Schutz kann es nicht geben“ sagte die Ortsvorsteherin. Aber man tue, was man könne.

Beim Weihnachtsmarkt achte man schon immer auf die Auswahl der Standbetreiber. Keine Industrieware, sondern selber hergestellte Dinge sind zugelassen. „Das macht das besondere Flair des Brombacher Weihnachtsmarktes aus“, so Herzog.

Zukunftsprojekte

Zwei Projekte, die weit in die Zukunft weisen, konnten im ablaufenden Jahr angestoßen werden. Durch den Neuen Bildungsplan des Landes Baden-Württemberg wird nun endlich der Fortbestand der Hellbergschule gesichert. Nachdem die Landesregierung das Aus für die Werkrealschule beschlossen hat, wird die Brombacher Schule zur vollwertigen Realschule aufgewertet und ausgebaut. Dies ist mit beträchtlichen Investitionen am Schulstandort durch die Stadt Lörrach verbunden. Seit vielen Jahren hatte der Ortschaftsrat für die Erhaltung der Hellbergschule gekämpft. Entsprechend erleichtert äußerte sich Ortsvorsteherin Silke Herzog zu dem Projekt.

Die zweite Maßnahme, die sich erst in den kommenden Jahren voll auswirken wird, ist der Beginn der Arbeiten zum Hochwasserschutz im Ortsteil. Nach dem Starkregenereignis von Mitte Juli 2021 war es deutlich geworden, dass im Bereich der Adelhauser Straße/Rosswangweg etwas getan werden muss. Im Spätsommer dieses Jahres wurde als erste Baumaßnahme die Rosswangbrücke mit einem deutlich größeren Querschnitt neu gebaut. Im November wurde die Brücke für den Verkehr freigegeben. Die weiteren Planungen für ein Regenrückhaltebecken sind aktuell in der Planung (wir berichteten).

Und endlich beginnt auch die Sanierung der Brombacher Ortsverwaltung im „Schlössle“. Im kommenden Jahr soll als erster Schritt zunächst die elektrische Anlage erneuert werden. „Das ist auch eine Frage der Sicherheit“ sagt die Ortsvorsteherin.

Der Ortschaftsrat Brombach lädt alle Bürger zum Neujahrsempfang am Samstag, 10. Januar, 19 Uhr, in den Werkraum Schöpflin, Franz-Ehret-Straße 7, ein.