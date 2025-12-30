Jahresrückblick Lörrach: Brombach entwickelt sich sehr gut

Im Gespräch mit unserer Zeitung äußert sich Ortsvorsteherin Silke Herzog über die Perspektiven des Ortsteils.
Im zu Ende gehenden Jahr konnten im Ortsteil Brombach einige Projekte nach zähem und wiederholtem Kampf angestoßen werden. Besonders begeistert ist Ortsvorstehern Silke Herzog aber von den Brombachern. „Man merkt den festen Zusammenhalt und die gegenseitige Fürsorge der Menschen ganz deutlich“, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Gerade beim Ehrenamt, ohne das die Gemeinschaft so viel ärmer wäre, sei dies festzustellen. Ob Feuerwehr, Bibliothek, Tafelladen, Senioren- und Jugendarbeit oder den Sportvereinen – überall steht das Ehrenamt ganz oben an. „Bei der Dorfputzede konnte dieses Jahr ein neuer Rekord aufgestellt werden. 74 Helfer und zwei komplette Klassen der Hellbergschule haben mitgemacht“, freut sich Herzog.