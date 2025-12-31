Jahresrückblick 2025 Weil am Rhein: Ein folgenschwerer Busunfall erschütterte die 3-Länder-Stadt

Eine 34-jährige Frau kommt bei einem schweren Busunfall an der Weiler Friedensbrücke ums Leben. Zur Ursache wird noch ermittelt.

Ein Linienbus und sechs Autos waren an dem Unfall beteiligt, der eine junge Frau aus der Schweiz das Leben gekostet hat.

Noch ist laut Angaben der Polizei nicht klar, wie es dazu kam, dass der Bus vor der Brücke von der Fahrbahn abkam und Autos sowie Menschen auf dem Gehweg am Fahrbahnrand erfasste.

Möglich sind laut Polizei sowohl ein Bedienungsfehler, als auch ein technischer Defekt. Der Unfall, der sich auf der Hauptstraße zwischen den Einkaufscentern Dreiländergalerie und Einkauf-Insel ereignet hat, zog einen sechsstündigen Großeinsatz nach sich. Zahlreiche Rettungskräfte, Notarzt, DRK, Feuerwehr und Polizei waren schnell vor Ort, ebenso zwei Rettungshubschrauber und eine Drohne.

Die Unfallstelle wurde großräumig abgesperrt, und es kam in der Stadt zu langen Staus. Erst kurz vor 19.30 Uhr konnte die mit Glassplittern und anderen Teilen übersäte Hauptstraße zwischen dem Weiler Schlaufenkreisel und Friedlingen wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die Vorderseite des Busses war völlig demoliert. Foto: Siegfried Feuchter

Der Einsatzleitung zufolge hatte auf Höhe der Bushaltestelle vor der Dreiländergalerie die Fahrerin eines Linienbusses, in dem sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Fahrgäste befanden, die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.

Mit Taxi kollidiert dann mit Autos zusammengeprallt

Zuerst war der Bus, der vom Schlaufenkreisel kommend in Richtung Friedensbrücke unterwegs war, beim Anfahren aus der Haltestelle mit einem parkenden Taxi kollidiert, das wiederum auf ein weiteres Taxi geschoben wurde. Daraufhin war der Bus auf das nächste Fahrzeug geprallt, das wiederum auf der linken Fahrbahnseite auf einen Baum geschoben wurde, ehe es mit einem weiteren Auto einen Zusammenprall gab.

Schließlich war der Linienbus auf den Gehweg geraten, auf dem mehrere Menschen unterwegs waren.

Junge Frau verliert ihr Leben

Für eine 34-jährige Frau kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Auch ein Kind wurde vom Bus erfasst und schwer verletzt. Laut Polizei verletzten sich mehrere Personen beim Versuch, sich in Sicherheit zu bringen. Sie wurden noch vor Ort ambulant behandelt. Zahlreiche Zeugen und Betroffene des Unfalls mussten vom Kriseninterventionsteam des DRK-Kreisverbands medizinisch und psychologisch betreut werden.