Jahresrückblick 2025: Was sich 2025 in der Gastronomie in Weil am Rhein verändert hat

Zwei Traditionshäuser wurden in neue Hände übergeben, eine Frühstücksbar und ein Burger-Restaurant haben neu eröffnet. Die Weiler können weiterhin gut essen gehen.
Da sage einer, es gäbe kein bereit gefächertes Angebot an Restaurants und Gasthäusern in Weil am Rhein: In der Weiler Gastronomie hat es im Jahr 2025 einige bemerkenswerte Veränderungen gegeben. Besonders gut scheint es dort zu laufen, wo langjährige Erfahrung und neue Konzepte zusammenkommen, wo sich Alteingesessne mit Neu-Weilern zusammentun.