Jahresrechnung Meßstetten: Einsparpotenzial ist bereits ausgereizt

Meßstetten laut Bürgermeister Frank Schroft noch weit vom Punkt entfernt, an dem der Finanzkarren an die Wand gefahren werde, aber dennoch muss die Stadt sparen. Warum?
Deutlich weniger Gewerbesteuer als erwartet hat die Stadt Meßstetten im Haushaltsjahr 2024 eingenommen. Die Zahlen hat Stadtkämmerer Daniel Bayer im Gemeinderat vorgelegt, und sie weisen einen Fehlbetrag von 1,072 Millionen Euro aus – mit 2,68 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen hatte die Stadt gerechnet. 2023 waren es 4,4 Millionen Euro.