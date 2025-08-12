Jahresrechnung Meßstetten: Einsparpotenzial ist bereits ausgereizt

Meßstetten laut Bürgermeister Frank Schroft noch weit vom Punkt entfernt, an dem der Finanzkarren an die Wand gefahren werde, aber dennoch muss die Stadt sparen. Warum?

Deutlich weniger Gewerbesteuer als erwartet hat die Stadt Meßstetten im Haushaltsjahr 2024 eingenommen. Die Zahlen hat Stadtkämmerer Daniel Bayer im Gemeinderat vorgelegt, und sie weisen einen Fehlbetrag von 1,072 Millionen Euro aus – mit 2,68 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen hatte die Stadt gerechnet. 2023 waren es 4,4 Millionen Euro.

Außerdem hat die Stadt Zuschüsse im Rahmen des Digitalpakts 2024 noch nicht abrufen können, konnte laut Bayer aber die ordentlichen Erträge, die geringer ausfielen, wenigstens auffangen, und zwar durch höhere Zins- und Fondserträge sowie erhöhte Erträge aus den Konzessionsabgaben.

Weniger rein – dafür mehr raus

Den niedrigeren Einnahmen stehen höhere Ausgaben gegenüber. Maßnahmen, die in den Vorjahren nicht abgeschlossen wurden, mussten 2024 finanziert werden. Zudem seien Möglichkeiten zur Querfinanzierung weggefallen, und die Entwicklung der Einkommenssteuer-Einnahmen kommentierte Bayer: „Was mich sehr schmerzt...!“

Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit – etwa eingehende Zuschüsse – in Höhe von 1,95 Millionen stehen Auszahlungen über 8,66 Millionen Euro gegenüber. Bayer bezifferte daher das negative Ergebnis auf 2,143 Millionen und das negative Sonderergebnis – das Resultat außerordentlicher Erträge und Aufwendungen – auf 114 000 Euro.

Es gibt auch gute Nachrichten

Die gute Nachricht: Die Stadt hatte zum Jahresende immer noch 19,628 Millionen Euro auf der hohen Kante und konnte ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen. Die Liquidität bezifferte Bayer auf „noch gut zehn Millionen Euro“. Außerdem steht der Stadt für die kommenden Jahre ein Rücklagen-Polster von 3,367 Millionen Euro aus dem ordentlichen Ergebnis zur Verfügung.

Allerdings mahnte Bayer, dass die Stadt in den kommenden Jahren den Haushalt nicht werde ausgleichen können. „Weitere Konsolidierungsmaßnahmen sind erforderlich“, betonte er, denn „die Liquidität wird sich in den kommenden Jahren weiter reduzieren.“

„Wir sind in guter Gesellschaft, was defizitäre Haushalte angeht“, kommentierte Bürgermeister Frank Schroft, der am Vormittag aktuelle Zahlen erhalten hatte: „Das Defizit bei kommunalen Haushalten lag 2024 bei 3,1 Milliarden Euro, und im ersten Quartal 2025 waren es schon 2,4 Milliarden Euro.“ Er fordert daher einen „Notfallmechanismus zur Stabilisierung der kommunalen Finanzen“ und betonte: „Wir fordern schon lange mehr Steueranteile zur verlässlichen Ausfinanzierung der uns übertragenen Aufgaben, und brauchen endlich eine Reform, vor allem im Hinblick auf Sozialausgaben.“

Die Kreisumlage steigt weiter

Die Erhöhung der Kreisumlage belaste auch die Stadt Meßstetten, und dank der Umstellung aller Gemeinden auf doppische Haushaltsführung seien Abschreibungen vorgeschrieben. ImKlartext: Zum Erhalt von Infrastruktur muss die Stadt nun Rücklagen bilden.

Von dem Punkt, an dem „der Karren an die Wand gefahren“ werde, sei Meßstetten zwar noch weit entfernt, doch der vom Gemeinderat erarbeitete Leitfaden zur Haushaltskonsolidierung lande regelmäßig auf dem Tisch des Stadtkämmerers, „und nach fünf Jahren gibt es keine großen Maßnahmen mehr, bei denen wird noch Einsparungen erzielen könnten“.

Die Zahlen der Eigenbetriebe

Die Wasserversorgung,

ein Eigenbetrieb der Stadt Meßstetten, schließt 2024 mit einem Jahresgewinn von 50 238 Euro – 25 000 Euro über Plan – ab. Die Steigerung der Erträge ist laut Juliane Schempp von der Stadtkämmerei vor allem dem höheren Trinkwasserverkauf und Erträgen aus Beteiligungen geschuldet. 460 000 Kubikmeter Wasser hatte der Eigenbetrieb geplant, zu verkaufen. 30 000 Kubikmeter mehr waren es. Allerdings musste der Eigenbetrieb deshalb auch mehr Wasser beziehen und mehr Konzessionsabgabe zahlen. Den Schuldenstand bezifferte Schempp zum Jahresende auf 1,9 Millionen Euro, die Rücklagen auf 3,4 Millionen Euro.

Die Breitbandversorgung,

ebenfalls ein Eigenbetrieb, hat 2024 den Ausbau des Backbone-Netzes und die Anbindung der Schulen ans Glasfasernetz vorangetrieben, wofür der Betrieb 4,23 Millionen Euro ausgegeben hat, zusätzlich zu den 85 000 Euro für die Verlegung von Leerrohren. Den Verlust bezifferte Juliane Schempp auf 67 166 Euro im Jahr 2024 – 42 000 Euro unter dem Planansatz. Die Bilanzsumme steige von 3,99 auf 8,34 Millionen Euro.