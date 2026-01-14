Jahresprogramm: Hochtouristen Kandern bieten spannende Touren und Gipfelmomente

Das neue Jahresprogramm der Hochtouristen Kandern umfasst vielfältige Angebote.
„Unser Programm steckt voller abwechslungsreicher und spannender Outdoor-Erlebnisse“, sagt Vorsitzender Hans-Jürgen Weiß mit Blick auf das Vereinsangebot. Ob Skifahren und Schneeschuhwandern, ob Wanderungen in der Region oder Bergtouren unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade in den Alpen, ob Mountainbike- und Klettertouren, ob Natur und Umwelt, ob kulturelle Angebote und gesellige Anlässe – das Programm soll für jeden Geschmack und jeden Anspruch etwas bieten.