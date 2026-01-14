Jahresprogramm: Hochtouristen Kandern bieten spannende Touren und Gipfelmomente

„Unser Programm steckt voller abwechslungsreicher und spannender Outdoor-Erlebnisse“, sagt Vorsitzender Hans-Jürgen Weiß mit Blick auf das Vereinsangebot. Ob Skifahren und Schneeschuhwandern, ob Wanderungen in der Region oder Bergtouren unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade in den Alpen, ob Mountainbike- und Klettertouren, ob Natur und Umwelt, ob kulturelle Angebote und gesellige Anlässe – das Programm soll für jeden Geschmack und jeden Anspruch etwas bieten.

„Unser Verein lebt von der Begeisterung und dem Engagement seiner Mitglieder“, betont Weiß, der seit knapp einem Jahr amtierende engagierte Vorsitzende, und fügt hinzu: „2026 wird wieder ein Jahr in der freien Natur mit vielen Erlebnissen und schönen Gipfelmomenten sowie ein Jahr der Gemeinschaftspflege.“

Wer seine Freizeitaktivitäten mit der Outdoor-Navigations-App „komoot“ gestalten will, ist bei einer Einführungsschulung am 24. Januar willkommen. Da das Interesse groß ist, wird noch ein zweiter dreistündiger Kurs am Nachmittag angeboten (Anmeldung per E-Mail an hjweiss@online.de).

Viele Wintersportangebote

Mit neuem grafischen Design, gestaltet von Vereinsmitglied Katrin Flury, werden in dem neuen Programmheft die abwechslungsreichen Aktivitäten der Hochtouristen präsentiert. Nachdem sich bereits im November die Skilehrer im Stubaital in Sachen Methodik und Fahrtechnik weitergebildet haben, starteten am zurückliegenden Samstag in Melchsee-Frutt die an vier Samstagen stattfindenden Skikurse mit 55 Teilnehmern.

Skitagesfahrten am 28. Februar nach Adelboden und am 14. März nach St. Anton stehen ebenso auf dem Programm wie im März die traditionelle und bereits ausgebuchte Skiwoche im Fassatal in den Dolomiten.

Jährlich gibt es eine Waldputzete

Die Schneeschuhwanderer unternehmen verschiedene Tagestouren und sind zudem vier Tage vom 20. bis 23. Januar im Gebiet von Nauders am Reschenpass unterwegs.

Wie jedes Jahr sind die Hochtouristen, die rund 470 Mitglieder zählen, auch 2026 zusammen mit den Revierförstern in Sachen Umwelt aktiv und veranstalten am 28. März eine Waldputzete.

Tages- und Mehrtagestouren mit dem Mountainbike, unter anderem über die Kleine Scheidegg im Berner Oberland, gibt es mehrere im Laufe des Jahres sowie einige E-Bike-Touren zu interessanten Zielen in der Regio und darüber hinaus.

Wander- und Bergtouren

Start des Wanderprogramms ist am 26. April auf dem Premiumwanderweg Hotzenpfad. Es folgen unter anderem ein Outdoor-Wochenende im Berner Oberland, ein Wanderwochenende Grathütte im Schweizer Kiental, Wandertage vom 18. bis 21. Juni im Pfälzerwald sowie eine zweitägige Tour in der Areuse-Schlucht und dem „Grand Canyon der Schweiz“.

Eine zweitägige alpine Rundwanderung in den Urner Alpen, eine Wanderung auf dem Alpkäse-Trail in Engelberg und eine anspruchsvolle alpine Wanderwoche im Herzen Südtirols gehören ebenso dazu wie eine Hochstollen-Rundtour in Melchsee-Frutt und eine Wanderung durch den Naturpark Gantrisch mit einer Kletterpassage.

Die zweitägige Bergwanderung auf dem Gommer Höhenweg führt im September ins Oberwallis, der eine eintägige Hochtour im Hochgebirge bei Saas Grund folgt. Ein Sauserbummel im Markgräflerland, der Hochtalsteig rund um Bernau, der Felsenweg-Sentier des Roches Col de la Schlucht in den Vogesen und eine herbstliche Burgengratwanderung in Baselland und im Sundgau schließen die Wandersaison ab.

Hotzenwaldhaus gefragt

Für Familien findet vom 20. bis 22. November wieder ein Kreativwochenende statt. Darüber hinaus bietet der Verein regelmäßige Termine mit dem Mountainbike und dem E-Mountainbike montags und mittwochs von April bis September, alle zwei Wochen Mittwochswanderungen für Senioren, von April bis Oktober jeden Donnerstag Nordic Walking und jeden Mittwoch in der Wollbacher Kandertalhalle Fitnessgymnastik.

Stark nachgefragt wird das Hotzenwaldhaus bei Rickenbach, das die Hochtouristen betreiben. Bis auf zwei Termine im Dezember ist das Freizeitheim an allen Wochenenden des Jahres ausgebucht. Laut Hausverwalter Fritz Frech gibt es bereits Buchungen für 2027.

Angebote

Kontakt:

Wer sich im Detail für die einzelnen Angebote interessiert, kann sich mit dem Vorsitzenden Hans-Jürgen Weiß, Tel. 07626/8419, E-Mail hjweiss@online.de, in Verbindung setzen.