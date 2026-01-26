Jahresprogramm des Nationalparks: Polarfuchs in Grönland trifft Biber im Schwarzwald

Das Jahresprogramm des Nationalparks Schwarzwald liegt vor. Die Nationalpark-Leiter Berthold Reichle und Britta Böhr laden bei Führungen auch wieder zum Dialog ein.
Der Nationalpark Schwarzwald öffnet mit seinem neuen Jahresprogramm 2026 erneut vielfältige Zugänge zur wilden Natur. Neben Ranger- und Familienführungen und Film- und Vortragsabenden im Nationalparkzentrum gibt es unter anderem auch wieder die Möglichkeit, mit der Nationalparkleitung persönlich durchs Gebiet zu streifen – und zu aktuellen Themen wie der Erweiterung des Nationalparks oder dem Waldwandel ins Gespräch zu kommen.