Jahresprogramm der Geistigen Nothilfe: Sechsmal Klassik satt im Königsfelder Kirchensaal

1 Mikhail Voskresenskii eröffnet in diesem Jahr den Reigen der Samstagskonzerte. Foto: Mikhail Voskresenskii

Im vergangenen Jahr feierte die Geistige Nothilfe Königsfeld ihr 100-jähriges Bestehen, doch auch mit 101 Jahren gibt der Verein noch Gas. Nun legt der künstlerische Leiter Reinhard Becker das Jahresprogramm für 2025 mit sechs hochkarätigen Konzerten vor.









„Das Unwiederholbare und daher so Kostbare bietet nur ein Konzert, ein einmaliges Erlebnis.“ Mit diesen Worten macht die Geistige Nothilfe Königsfeld in ihrem Jahresprogramm Lust auf den Besuch der Samstagskonzerte. An sechs Terminen verspricht dieses Freunden der klassischen Musik beste Unterhaltung. Trotz knappen Budgets könne die Reihe „ein einzigartiges künstlerisches Niveau halten“, findet Reinhard Becker, künstlerischer Leiter der Geistigen Nothilfe.