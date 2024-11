„Klang der Berge“ lautete das Motto des Jahreskonzert der Stadtkapelle Schömberg, das am Wochenende in der Stauseehalle über die Bühne ging. Für Thomas Scheiflinger war es der letzte Auftritt mit der Stadtkapelle.

Der Vorsitzende, Max Riedlinger, hieß die zahlreichen Konzertbesucher willkommen und machte sogleich die Bühne frei für die Jugendkapelle. Unter der Leitung von Ingo Mager spielten die Nachwuchsmusiker die Stücke „Ayers Rock“, „King’s Mountain Adventure“, „Fires of Mazama“, “Mountain of the Sun” und „Alpine Adventure“.

Sascha Kusic und Greta Schmolze erzählten dem Publikum die Hintergründe und Geschichten der jeweiligen Musikstücke. Mit dem Titel „XY“ hatte die „Juka“ eine Zugabe vorbereitet.

Thematisch in den Bergen unterwegs

Sandra Mager moderierte dann die Stadtkapelle an und führte durch das Programm. Thematisch hatten die Stücke gemeinsam, dass sie die Bergwelt musikalisch abbilden.

Zum Auftakt spielte das Orchester das kraftvolle „Montana Fanfare“, komponiert von Thomas Doss. Die kraftvolle Fanfare vermittelt Enthusiasmus und Triumph und lässt die grenzenlose Freiheit und das erhebende Gefühl spüren, von ganz oben in die Tiefe zu blicken.

Elf Jahre lang Dirigent

Als nächstes Stück folgte „Magnetberg“, ein Stück, das die mystische Anziehungskraft eines Berges musikalisch transportiert. Anschließend entführte die Stadtkapelle die Zuhörer mit „Mont Blanc“ in die majestätischen Alpen.

„In den Bergen“ nahm die Zuhörer mit auf eine abenteuerliche Reise durch die Berglandschaften. Das epische „Mount Everest“ bildete den Höhepunkt des Programms der Stadtkapelle. Der Mount Everest ist mit 8848 Metern der höchste Berg der Welt. Die kraftvollen und majestätischen Klänge des Stücks symbolisieren die Größe und die Unbezwingbarkeit des Mount Everests.

Nach einem begeisterten Applaus verabschiedete sich die Stadtkapelle mit dem „Bozner Bergsteigermarsch“.

Zwei neue Ehrenmitglieder

Nach dem Konzert verabschiedete sich Dirigent Thomas Scheiflinger von dem Publikum und „seinen“ Musikern. Elf Jahre lang dirigierte er die Stadtkapelle. Er betonte, dass ihm die Zusammenarbeit mit den Musikern und die gemeinsamen Auftritte sehr am Herzen lagen.

Im Rahmen des Konzerts wurden zwei Musiker zu Ehrenmitglieder ernannt. Ester Schwenk spielte von 1980 bis 1987 Horn in der Stadtkapelle, danach war sie ein förderndes Mitglied. Andreas ist seit knapp 34 Jahren aktiv an der Trompete und ist einer der fleißigsten Probenbesuchern.