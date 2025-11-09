Jahreskonzert „Schutterbund“: Chormusik als Gewinner des Abends

Der Männergesangverein „Schutterbund“ hat bei seinem Jahreskonzert am Samstag in der Festhalle für beste Stimmung gesorgt. Auch die beiden Gastchöre überzeugten vollends.
Zahlreiche Besucherinnen und Besucher sind am Samstagabend in die schön geschmückte Festhalle gekommen, um das Jahreskonzert des Männergesangvereins „Schutterbund“ zu erleben. Rund sechzig Sänger unter der Leitung von Udo Wendle sowie zwei Gastchöre präsentierten ein abwechslungsreiches und stimmungsvolles Programm. Die Bandbreite der Lieder, vom traditionellen Chorgesang bis zu modernen Arrangements, sorgte für eine ausgelassene Stimmung im Saal.