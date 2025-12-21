Jahreskonzert Musikverein Atzenbach: Perfekte Lösung fürs Weihnachtskonzert gefunden

Klingende Weihnacht beim Musikverein Atzenbach: In der vollbesetzen Gemeindehalle erlebte das Publikum einen Abend, der zu begeistertem Applaus mitriss.
Gerade einmal neun Wochen haben die Aktiven des Musikvereins Atzenbach mit ihrem neuen Dirigenten Peter Lastein für ihr Weihnachtskonzert geprobt. Umso beeindruckender war das Ergebnis. „Wir standen nach dem Abschied unseres langjährigen Dirigenten vor einer echten Herausforderung, für das Weihnachtskonzert eine Lösung zu finden“, erklärte die junge Vereinsvorsitzende Annalena Lais in ihrer Begrüßungsrede.