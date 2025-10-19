Jahreskonzert in Wiechs: Der Musikverein zeigt sich bestens aufgelegt

Das Blasorchester des Musikvereins Wiechs hat am Samstag jeweils vier konzertante, jazzige und volkstümliche Stücke gespielt.
Das Herbstkonzert des Musikvereins (MV) Wiechs begann mit einer Ankündigung der Vorsitzenden Tamara Gutmann. Der Verein habe sich entschieden, die Tische aus dem Saal zu entfernen und stattdessen auf eine klassische Konzert-Bestuhlung zu setzen, teilte sie mit. Das sorge für mehr Ruhe in der Halle, in der bisher die Bedienungen während des Konzerts Essen und Getränke brachten. Auch mussten einige Zuhörer stets ihren Hals verrenken, um einen Blick auf das Orchester zu werfen. Das war nun nicht mehr nötig.