Jahreskonzert in Wiechs: Der Musikverein zeigt sich bestens aufgelegt

Das Herbstkonzert des Musikvereins (MV) Wiechs begann mit einer Ankündigung der Vorsitzenden Tamara Gutmann. Der Verein habe sich entschieden, die Tische aus dem Saal zu entfernen und stattdessen auf eine klassische Konzert-Bestuhlung zu setzen, teilte sie mit. Das sorge für mehr Ruhe in der Halle, in der bisher die Bedienungen während des Konzerts Essen und Getränke brachten. Auch mussten einige Zuhörer stets ihren Hals verrenken, um einen Blick auf das Orchester zu werfen. Das war nun nicht mehr nötig.

Dreiteiliges Konzert Das Konzert war in diesem Jahr dreigeteilt: Teil eins war konzertant, Teil zwei jazzig und Teil drei volkstümlich. Den Auftakt machte die Eingangsfanfare aus dem Film „Der erste Ritter“. Als zweites Stück spielte das Orchester die erst ein Jahr alte feierliche Blasorchesterkomposition „Viva Besana“ von Jan van der Roost. Besana ist eine Stadt in Italien, in der alle zwei Jahre ein internationales Blasorchesterfestival stattfindet. Das Stück entstand anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Festivals.

Flügelhorn-Solo beim „Adagio“

„Viva Besana“ besteht aus drei Sätzen: dem ruhigen Eingangschoral „Corale solenne“, dem „Danza con eleganza“ und dem „Finale trionfale“, in dem die verschiedenen Melodien und Themen in verschiedenen Tonarten zu hören sind.

Die Zuhörer erlebten danach den Soloauftritt von Mike Dietsche, der den zweiten Satz des Concierto de Aranjuez, „Adagio“, spielte. Das „Concierto“ ist ein Solokonzert für Gitarre und Orchester, das auch im Film „Brassed Off – Mit Pauken und Trompeten“ gespielt wird. Dietsche brachte das „Adagio“ mit seinem Flügelhorn zu Gehör. Der ambitionierte Amateurmusiker, der seit 1992 Trompete spielt, liebt die Blasmusik und ist Mitglied bei „QuerBlechEin“, „KaiserBlech“ und beim „Wiechser Brassquintett“, das am 11. Januar 2026 in der katholischen Kirche in Schopfheim auftreten wird.

Mit dem beschwingt-fröhlichen Musikstück „Nordic Joy“, das drei schwedische Volkslieder verarbeitet, endete der konzertante Konzertteil.

!Tequila!“

Schwungvoll war das zweite Drittel der musikalischen Aufführung. Das Blasorchester spielte zwei Klassiker aus den fünfziger Jahren „Take 5“ (mit Markus Franzke am Glockenspiel und Philip Wintgens am Schlagzeug)) und „Chanson d’Amour“ (mit Franziska Wendland (Saxofon), ferner „Jitterbug!“, ein Swing-Tanz aus den 1930-Jahren und die Polka „Böhmischer Traum“ mit einem gehörigen Schuss Latin-Rock-Groove, wie Dirigent Jörg Wendland betonte. Da riefen einige Musiker „Tequila!“.

Volkstümlicher Schluss

Auf Wunsch von Herbert Kaufmann spielte der Musikverein im volkstümlichen Teil den „Kemter Jägermarsch“ sowie auf Wunsch des ehemaligen Tenorhornisten Wolfgang Zimmermann die Polka „Ferdinand“. Als „wunderschönen Marsch“ bezeichnete Dirigent Wendland „Sympatria“, das aus „Sym“ („zusammen“) und „Patria“ („Vaterland“) zusammengesetzt ist. Es drücke aus, so Wendland, dass „Heimat nicht nur eine Frage der räumlichen Herkunft ist, sondern die soziale Zugehörigkeit eine genauso große Rolle spielt“. Mit Don Quixote, einem „Marche grotesque“, endete das Konzert, das kurzweilige Unterhaltung bot.