Jahreskonzert in Utzenfeld: Von der Dampfeisenbahn zum Utzenfloo

„Nachts im Museum – Geschichten aus unserem Dorf in Klang und Bild“ – dieses Konzertmotto des Musikvereins Utzenfeld weckte die Neugiert des Publikums geweckt.

Das Konzert unter der musikalischen Leitung von Sylvia Baratti-Mannsbart war eine Aufführung der besonderen Art, die beim Publikum besonders gut ankam. Dorfleben und Geschichte von Utzenfeld wurden wie eine lebendig gewordene Museumsführung multimedial und mit Original-Darstellern des Vereinslebens inszeniert. Zwischen den Stücken kündigte ein „Museumslautsprecher“ den jeweils nächsten Teil der Führung an. Highlight waren die Gesangseinlagen von Katrin Braun und Oliver Kurth.

Zum Auftakt des Konzerts zeigte die von Noah Ruoff mit pädagogischer Hingabe ausgebildete Jugendmusik Aitern-Utzenfeld dirigiert von Sylvia Baratti-Mannsbart - Ruoff selbst war wegen des Einsatzes an einem anderen Konzert verhindert - einmal mehr mit großer Spielfreude ihr musikalisches Können. Jugendleiterin Stefanie Lais unterstrich mit einem Beethoven-Zitat die Bedeutung der Leidenschaft der jungen Talente aus beiden Orten.

Mit dem Auftaktstück „Der Seefalke“ wurde ein Blick von oben auf Utzenfeld verknüpft, während „Loch Lomond“ eine Verbindung der Magie von Orten wie dem Belchen mit der des schottischen Hochlandes herstellte. „Silva Nigra“, der Choral „Das Eintreten der Dämmerung“ und „Im Winter 1730“ untermalten musikalisch die mit Bildern bereicherten Impressionen der schönen Landschaft im Wandel des Tageslichts und prägender Orte in Utzenfeld wie der Dorfkapelle, die der heiligen Apollonia geweiht ist. Nicht fehlen durfte am Ende des ersten Konzertteils die fünfte Jahreszeit, symbolisiert durch „Jump in the Line“ und unterstrichen durch einen echten, das Publikum neckenden Utzenfloo mit seiner markanten Holzmaske und seinem gelbe und grüne Elemente enthaltenden Häs.

Den zweiten Konzertteil eröffnete die Kapelle fröhlich bewegt mit „Aristocats“ und dazu passend zahlreichen Fotos von Utzenfelds Katzenwelt. Thematisch ernst wurde es mit „Bewahrt das Feuer“ - gesanglich feierlich begleitet von Katrin Braun und Oliver Kurth, im Hintergrund zwei Vertreter der Utzenfelder Feuerwehr. Das Stück war eine Hommage an die Utzenfelder Feuerwehr, die beim Großbrand vor hundert Jahren im Jahre 1925 verhindert hatte, dass Menschen ums Leben kamen.

Das den Rhythmus eines ratternden Zuges nachahmende Stück des dänischen Komponisten Lumbye „Københaven Dampfeisenbahn Galop“ erinnerte - untermalt mit Fotos des „Todtnauerli“und Eisenbahngeräuschen wie Bimmeln und Pfeifen an die bis 1968 mit einer Dampflok betriebene historische Schmalspur-Bahnlinie von Todtnau nach Zell. Kuhglockenklänge gab es bei „Lueget vom Berg und vom Tal“, gepaart mit Erinnerungen an den Hütebuben Adolf Lais und an den letzten Dorfhirten Ernst Bönsch.

Eine Tradition hat Utzenfeld und umliegende Ortschaften besonders geprägt: Der Bergbau. Dieser wurde im Finale mit dem „Bergmannsgruß“ und „Glückauf“ ganz besonders gewürdigt.

Vor zwei Vertretern in Bergmannsuniform bereicherten Katrin Braun und Oliver Kurth das Stück noch einmal durch ihren Gesang. Das Publikum gab sich mit nicht nur einer Zugabe zufrieden.

Am Ende des Abends gab es den Auftritt der beiden Sänger noch einmal mit der freudig genutzten Möglichkeit zum Mitsingen.