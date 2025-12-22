Jahreskonzert in Utzenfeld: Von der Dampfeisenbahn zum Utzenfloo

„Nachts im Museum – Geschichten aus unserem Dorf in Klang und Bild“ – dieses Konzertmotto des Musikvereins Utzenfeld weckte die Neugiert des Publikums geweckt.
Das Konzert unter der musikalischen Leitung von Sylvia Baratti-Mannsbart war eine Aufführung der besonderen Art, die beim Publikum besonders gut ankam. Dorfleben und Geschichte von Utzenfeld wurden wie eine lebendig gewordene Museumsführung multimedial und mit Original-Darstellern des Vereinslebens inszeniert. Zwischen den Stücken kündigte ein „Museumslautsprecher“ den jeweils nächsten Teil der Führung an. Highlight waren die Gesangseinlagen von Katrin Braun und Oliver Kurth.