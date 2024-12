Schon vor dem Jubiläumsjahr feierte die gemeinsame Jugendkapelle Schiltach/Schenkenzell mit einer feierlichen Eröffnung das Konzert in der bis auf den letzten Platz besetzten Festhalle Schenkenzell.

Nach einem Glockenspiel wechselten die jungen Musiker mit schnellem Spiel ins locker-flockige Leben der Piraten in der Karibik. Dort könnte die „Latin Sun“ genug Zeit zum Chillen bei Solos von Trompete und Saxofon bieten. Mit dem „Lord of the Dance“ wurde es dynamischer und da passte an Tagen wie diesem auch die feine Zugabe mit Michael Jackson.

„Die Sonne geht auf“ hatte sich Linda Gaiser zu ihrer Ehrung nach 25 Jahren von Verbandsvertreter Manfred Schafheutle als Oboistin von ihrem Musikverein gewünscht, und das war vorerst der letzte rein friedliche Marsch in der „Dark Night“ mit den Superhelden der Filmmusik.