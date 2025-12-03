Jahreskonzert in Rexingen: Zwischen Advent und Hollywood

Eine feierliche Stimmung lag am Samstagabend in der Luft beim diesjährigen Jahreskonzert des Musikvereins Rexingen in der Johanniterhalle.

Sorgfältig und liebevoll geschmückte Tische und eine stimmungsvoll weihnachtliche Bühnendekoration versetzten das Publikum in die beginnende Adventszeit. Eröffnet wurde der Konzertabend von der Jugendkapelle (Juka) Bittelbronn-Rexingen unter der Leitung von Jasmin Asprion. Mit dem Coldplay-Hit „Viva La Vida“ präsentierte sich der musikalische Nachwuchs zu Beginn und legte den kraftvollen Popsong „Firework“ von Katy Perry nach. Rockige Blasmusik lieferte die Juka anschließend eindrucksvoll mit „Livin’ On A Prayer“ von Bon Jovi und dem unvergesslichen Deep-Purple-Hit „Smoke On The Water“. Zum Abschied schenkte die Juka dem Publikum als Zugabe eine gefühlvolle Darbietung des englischen Volkslieds „Greensleeves“.

Musikalisches Feuerwerk Eindrucksvoll präsentierten anschließend die Aktiven vom MV unter der Leitung von Jonas Ribeiro ihr Können. Moderiert wurde das Geschehen von Hellen Link. Mit einem perfekten Einstieg aller Instrumente und einer bravourösen Leistung der Musiker am Schlagwerk sorgte die „Fireworks Fanfare“ für gespanntes Aufhorchen beim Publikum. Kraftvolle Paukenschläge und dynamische, druckvolle Fanfaren-Klänge von den Trompeten brannten sprichwörtlich ein musikalisches Feuerwerk in der Johanniterhalle ab. Für glanzvolle Momente sorgte die Darbietung von „La Califfa“ (Arr. John Glenesk Mortimer). Das Stück ist bekannt für seine melancholische und zarte Hauptmelodie der Filmmusik von Ennio Morricone aus dem gleichnamigen Filmdrama von 1970. Getragen von den Hörnern und einem gekonnten Solo von Jasmin Asprion (Klarinette) bot die Darbietung einen zarten Kontrast zu dem vorigen actionreicheren Stück.

Für große Begeisterung und stehende Ovationen sorgte das Xylofon-Solo der 13-jährigen Hellen Kreidler aus Betra. Foto: Andreas Wagner

Geist des Western-Genres

Als ebenfalls ruhiges, andächtiges und harmonisches Werk galt das Arrangement zu „In The Bleak Midwinter“, welches eine melancholische, kühle Atmosphäre verkörperte. Hierbei setzte sich Anja Jung (Klarinette) als Solistin gelungen in Szene, bevor mit „A Fistful Of Dollars“ der Geist des Western-Genres aus den 60-ern geweckt wurde. Die Filmmusik – von Komponisten-Legende Ennio Morricone – aus dem gleichnamigen Film ist ikonisch und steht für den Beginn des „Italo-Western“-Genres. Das Werk zeichnet sich durch einen markanten, rhythmischen Marsch und die Verwendung von ungewöhnlichen Instrumenten oder Effekten wie die berühmte Peitschenknall-Imitation aus. In der Darbietung kam die dramatische Intensität des Themas vor allem durch die Blechbläser und das treibende Schlagwerk besonders zur Geltung, bevor ein ruhiger und bedrohlicher Schlussteil perfekt den typischen „Showdown“ im Duell verkörperte.

Mit dem „Zirkus Renz“-Arrangement von Peter King wartete ein weiteres Highlight auf die Besucher auf. Hierbei brillierte die 13-jährige Musikerin Hellen Kreidler aus Betra mit ihrem blitzschnellen und sauberen Solo am Xylofon, was stellenweise sogar für stehende Ovationen sorgte. Ebenso mitreißend zog die Kapelle die Zuhörer mit „Pirates Of The Caribbean“ in den Bann.

Der Musikverein Rexingen ehrt zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige aktive und fördernde Treue zum Verein. Foto: Andreas Wagner

Traditionelle Stücke

Nach der Pause erfreuten traditionelle Stücke wie „Böhmische Liebe“ und die Arrangements „Unsere Feuerwehr“ und „Späte Liebe“ die Fans traditioneller Blasmusik. Nach „It’s My Life“ (Jon Bon Jovi) krönte die Kapelle ihren Auftritt mit einem Hit-Mix vom „King Of Pop“ Michael Jackson.

Wie auch im Vorjahr konnten die Besucher wieder mittels Stimmzettel entscheiden, welchen Titel sie erneut als Zugabe hören wollen. So ließ der MV letztlich mit dem Sieger der Hitparade gelungen ihr Jahreskonzert ausklingen.

Ehrungen

Aktive und fördernde Mitglieder

Der Musikverein Rexingen ehrte im Rahmen seines Jahreskonzerts in der Johanniterhalle zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige aktive und fördernde Treue zum Verein. Für 20-jährige fördernde Mitgliedschaft erhielten Thomas Wollensak und Marcel Uhl die BVBW-Ehrennadel in Silber. Die BVBW-Ehrennadel in Gold für 30-jährige fördernde Mitgliedschaft ging an Edgar Bleher, während die seltene BVBW-Ehrennadel in Gold mit Diamant für 50-jährige fördernde Mitgliedschaft an Gerald Kläger und Michael Gekle überreicht wurde. Ebenfalls Gold mit Diamant ging an Hans Brenner, der dem Verein bereits seit 60 Jahren als förderndes Mitglied angehört. Eine besondere Ehrung erhielt Thomas Asprion (Bariton), der für 50-jährige aktive Tätigkeit die BVBW-Ehrennadel in Platin überreicht bekam und zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Für beeindruckende 60-jährige aktive Tätigkeit wurde Karl-Josef Jung ebenfalls mit der BVBW-Ehrennadel in Platin und einer Urkunde ausgezeichnet. Er ist als Tenorhornist im Verein aktiv. Aufgrund von 50-jähriger Gesamtmitgliedschaft im Verein wurde letztlich auch Martina Bleher zum Ehrenmitglied ernannt.