Jahreskonzert in Rexingen: Zwischen Advent und Hollywood

Eine feierliche Stimmung lag am Samstagabend in der Luft beim diesjährigen Jahreskonzert des Musikvereins Rexingen in der Johanniterhalle.
Sorgfältig und liebevoll geschmückte Tische und eine stimmungsvoll weihnachtliche Bühnendekoration versetzten das Publikum in die beginnende Adventszeit. Eröffnet wurde der Konzertabend von der Jugendkapelle (Juka) Bittelbronn-Rexingen unter der Leitung von Jasmin Asprion. Mit dem Coldplay-Hit „Viva La Vida“ präsentierte sich der musikalische Nachwuchs zu Beginn und legte den kraftvollen Popsong „Firework“ von Katy Perry nach. Rockige Blasmusik lieferte die Juka anschließend eindrucksvoll mit „Livin’ On A Prayer“ von Bon Jovi und dem unvergesslichen Deep-Purple-Hit „Smoke On The Water“. Zum Abschied schenkte die Juka dem Publikum als Zugabe eine gefühlvolle Darbietung des englischen Volkslieds „Greensleeves“.