Jahreskonzert in Grüningen: Musiker erzählen Heldengeschichten

Jahreskonzert in Grüningen

1 Der Musikverein Grüningen begeistert bei seinem Jahreskonzert das Publikum mit einem abwechslungsreichen Programm. Gesorgt wird auch für einen weihnachtlichen Abschluss. Foto: Rainer Bombardi

Das Jahreskonzert des Musikvereins Grüningen ist ein Erfolg. Mit dabei ist die Jugendkapelle und Stadtharmonie Villingen.









Link kopiert



Heldengeschichten prägten das Jahreskonzert des Musikvereins Grüningen in der Haselbuckhalle. Sie begannen mit dem Auftritt der Jugendkapelle Aufen-Grüningen-Wolterdingen, in der die jüngsten Blasmusiker heldenhaft mit ihrem Programm begeisterten, und führten über die Ehrungen verdienter Aktiver zu den Gästen der Stadtharmonie aus Villingen. Beide Kapellen bändigten auf ihre Weise und in zwei unterschiedlichen Arrangements musikalisch den Drachen, bevor Gastgeber Grüningen mit den Heldengeschichten aufwartete, denen das Konzert sein Motto zu verdanken hatte.