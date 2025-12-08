Jahreskonzert in der Heimbachhalle: Musikverein Betzweiler beweist musikalische Vielfalt

Mit seinem Jahreskonzert hat der Musikverein Betzweiler für Begeisterung im Publikum und tosenden Applaus gesorgt. Und auch die Jugendkapelle stellte ihre Spielfreude unter Beweis.
Unter dem Motto „Klang der Weihnacht – eine Geschichte voller Melodien“ startete der Musikverein Betzweiler sein eindrucksvolles Jahreskonzert in der voll besetzten Heimbachhalle. Immer wieder lang anhaltender Beifall bewies eindeutig: „Sowohl die Jugendkapelle unter Leitung von Angela Oesterle wie auch das Hauptorchester unter Leitung von Simon Mutschler hatten den richtigen Ton getroffen.