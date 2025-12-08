Jahreskonzert in der Heimbachhalle: Musikverein Betzweiler beweist musikalische Vielfalt

Mit seinem Jahreskonzert hat der Musikverein Betzweiler für Begeisterung im Publikum und tosenden Applaus gesorgt. Und auch die Jugendkapelle stellte ihre Spielfreude unter Beweis.

Unter dem Motto „Klang der Weihnacht – eine Geschichte voller Melodien“ startete der Musikverein Betzweiler sein eindrucksvolles Jahreskonzert in der voll besetzten Heimbachhalle. Immer wieder lang anhaltender Beifall bewies eindeutig: „Sowohl die Jugendkapelle unter Leitung von Angela Oesterle wie auch das Hauptorchester unter Leitung von Simon Mutschler hatten den richtigen Ton getroffen.

In der festlich geschmückten Halle konnte der geschäftsführende Vorsitzende und Bereichsleiter Musik Dirk Lampprecht eine große Anzahl von Ehrengästen begrüßen, darunter Bürgermeister Christoph Enderle, Ortsvorsteher Hans Ulrich Wößner, Schulleiter Simon Giebler und Ehrenbürger Johne. Vom Blasmusikkreisverband Freudenstadt wurde Thomas Gaiser begrüßt wie auch Vertreter der einzelnen Vereine und Kirchengemeinden.

Mit viel Spielfreude eröffnete die Jugendkapelle einen Abend, der die Adventszeit fühlbar machte. Jugendleiterin Anna Walter erläuterte die einzelnen Titel. Wichtig sei das Gefühl der Geborgenheit – und das nicht nur zur Weihnachtszeit. Mit der „Zauberland Melodie“ von Kurt Gäbele machte die Jugendkapelle den Anfang.

Großer Applaus

Zu „Let it Go“, arrangiert von Paul Murtha, fegte ein musikalischer Schneesturm durch die Heimbachhalle. Nach großem Applaus verabschiedete man sich mit dem Klassiker „Rudolph das kleine Rentier“.

Etwas ganz besonderes ließ sich das Hauptorchester einfallen. Vor den jeweiligen Musikbeiträgen erzählte Dirk Lampprecht, gemütlich auf einem Lehnstuhl sitzend, „die Geschichte von Sandro“ (Alias Sandro Oesterle). Der hatte es sich gut zugedeckt auf einer Sitzbank gemütlich gemacht.

Mit der „Unity Fanfare“ von Otto Schwarz lieferte das Hauptorchester ein energiegeladenes Eröffnungswerk ab. Mit strahlenden Blechbläserfanfaren, kraftvollen rhythmischen Akzenten und klar strukturierten dramaturgischen Aufbau wurde das Musikstück wiedergegeben. „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ wurde absolut gelungen arrangiert von Guido Rennert.

Echte Winterstimmung

Mit der „Petersburger Schlittenfahrt“ wurde ein heiteres, beschwingtes Konzertstück geboten. Auch „The Polar Express“ brachte echte Winterstimmung zum Ausdruck. Ein energiegeladenes Medley bot der Titel „Go Tell It – A Gospel Christmas“. Für ihre musikalische „Gospel Begleitung“ wurden Melissa Schneider, Catherin Schrägle, Ramona Grözinger und Simon Haller lauthals gefeiert.

Mit dem Jahreskonzert hat der Musikverein Betzweiler, einmal mehr seine musikalische Vielfalt aufgezeigt. Gelobt wurde Dirigent Mutschler, der nicht nur seine Leute in vielen Übungsstunden motiviere, sonder als Mensch 1A sei. Die Technik hatte Jürgen Noll im Griff, alles im Bild hielt Fotografin Manuela Schüle fest. Ein dickes Lob ging an Hausmeister Dieter Walz. Der SV Betzweiler- Wälde und die Narrenzunft Dornhan übernahmen die Bewirtung.

Wie üblich ehrte der Musikverein Betzweiler in der Konzertpause langjährige und verdiente Mitglieder. Wichtig war es Vorstand Dirk Lampprecht, dass neben den aktiven Mitgliedern ebenso die fördernden Mitglieder geehrt wurden. Für den Vertreter des Blasmusikkreisverband Freudenstadt Thomas Gaiser, der einzelne Ehrungen übernahm, steht der Musikverein Betzweiler für tolle Musik, und ein aufgeschlossenes Musikpublikum.

Ehrungen und Auszeichnungen

Ehrenmitglieder

Reinhard Günther, Dirk Lampprecht, Jan Lampprecht, Ralph Pfau und Jochen Pfau wurden zu Ehrenmitgliedern des Musikvereins Betzweiler ernannt.

Aktive Mitgliedschaft

Für 60 jährige aktive Mitgliedschaft wurde Ehrendirigent Helmut Reich geehrt, für 50 Jahre Tobias Sieber. Für 40 Jahre: Peter Buckenberger, Ralph Pfau und Elke Reich. Für 30 Jahre: Angela Oesterle. Für 20 Jahre: Rika Marohn.

Aktive und fördernde Mitgliedschaft

Für 40 Jahre aktive und fördernde Mitgliedschaft wurden Oliver Huss, Jürgen Noll und Marc Reich geehrt. Für 30 Jahre: Monja Appenzeller, Frank Beilharz, Jasmin Esslinger, Björn Grözinger, Jens Grötzinger, Ralf Molitor, Katja Söll und Nina Weigel. Für 20 Jahre: Jasmin Reich, Karl Reich, Lukas Scheerer, Marco Schmider und Clara Walter.

Fördernde Mitgliedschaft

Für 30 jährige fördernde Mitgliedschaft geehrt wurde Helga Huss. Für 20 Jahre geehrt wurden: Sandra Reich, Hans - Michael Reich, Gerd Jeke und Angelika Link.

Vereinsarbeit

Für 20 jährige Dirigententätigkeit wurde Angela Oesterle geehrt. Für 15 jährige Beisitzertätigkeit in der Vorstandschaft wurde Kai Lampprecht geehrt, für 15- jährige Tätigkeit in der Vorstandschaft Jan Lampprecht.

Prüfungen

Die D 1 Prüfung haben Fabiene Burkhard, Jana Reich,Lisa Widmer, Jana Eisele und Marie-Leah Huss bestanden. Die D 2 Prüfung haben Lisa-Marie Oesterle, Yannik Ade und Leon Liebrecht erfolgreich absolviert.